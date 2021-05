Caro echó en falta capacidad de reacción ante la UD Las Palmas

El guardameta de la Deportiva Ponferradina, José Antonio Caro, echó en falta en el último encuentro ante la UD Las Palmas capacidad de reacción en su equipo, que perdió por dos a cero en un triunfo cómodo del conjunto insular.

"No reaccionamos como en otros partidos cuando encajamos gol y nos hemos puesto por detrás, pero creo que hicimos un buen trabajo, aunque no conseguimos lo que queríamos que era puntuar en un campo muy complicado", afirmó en comparecencia telemática.

Ello a pesar de que el portero andaluz consideró "injusto" el penalti cometido por José María Amo sobre Robert y que supuso el primer tanto canario.

Sobre la visita el próximo sábado del Albacete Balompié, equipo en el que estuvo cedido también por el Real Valladolid una temporada antes de su llegada a Ponferrada, a pesar de no haber disfrutado de demasiadas oportunidades con el conjunto manchego le deseó suerte en su objetivo de permanencia, aunque reconoció que "lo tiene muy complicado".

Para el tramo final del campeonato y de cara a las cinco jornadas que restan por disputarse, el guardameta deportivista ha recalcado que el equipo seguirá mostrando, como en el resto de la temporada, "ganas, ilusión y ambición".

Caro ha reconocido estar "centrado al cien por cien" y tener "los cinco sentidos" en el equipo berciano, a pesar de desear la permanencia en LaLiga Santander del club al que pertenece, Real Valladolid y al que volverá tras su cesión en la Deportiva.

Caro cumple su segunda campaña en las filas blanquiazules, aunque en la pasada, donde también había sido cedido, fue recuperado por el conjunto blanquivioleta en el mercado invernal tras la marcha del ucraniano Lunin al Real Oviedo, llegando a disputar algún encuentro a las órdenes de Sergio González quien, sin embargo, volvió a permitir la marcha del guardameta andaluz.

"No pienso en el futuro, sino en el presente, pero está claro que me gustaría conseguir cosas bonitas con la Ponferradina y no tener que concluir la temporada el 30 de mayo", aseguró un jugador que ha disputado la totalidad de partidos y de minutos esta temporada en LaLiga SmartBank, perdiéndose tan solo la eliminatoria de Copa del Rey frente al Portugalete.

Con respecto a la posibilidad -parece que casi descartada- que pudieran volver los aficionados a los estadios antes de la conclusión de la actual campaña, Caro ha reconocido que le gustaría "ver un Toralín lleno y que pudieran disfrutar de dos partidos -RCD Español y RCD Mallorca- que tienen toda la pinta de ascender".