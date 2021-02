Bolo: “El Tenerife es un rival difícil que viene con mucha confianza e ilusión tras ganar a Rayo Vallecano”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la vigésima quinta jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules se enfrentarán contra el Alcorcón, este sábado a las 20.30 horas en el estadio El Toralín. El arbitraje correrá a cargo de Inaki Vicandi Garrido del Colegio Vasco.

El míster de los bercianos tiene las bajas por lesión de Iván Rodríguez, Manu Hernando, Ríos Reina y Kaxe. En el lado positivo, Pablo Valcarce vuelve tras cumplir un partido de sanción y también están ya disponibles Pablo Larrea, Alejandro Viedma y Carlos Doncel tras superar el coronavirus. “Vamos a completar la convocatoria con 23 jugadores. Se suman Larrea, Doncel y Viedma. Estamos contentos por que hayan entrenado toda la semana con normalidad y volver a tenerlos a disposición”.

“La operación de Ríos Reina ha ido muy bien. No vamos a poner plazos. Vamos a estar tranquilos y confiados en que nos puede ayudar desde el campo esta temporada. Desde fuera nos está ayudando siempre. Por su parte, la recuperación de Manu Hernando va por el buen camino, pero no es una lesión cualquiera y hay que ser cautos y tener mucha tranquilidad para no cometer errores por precipitación”.

También ha resaltado la vuelta de Pablo Valcarce y del gran trabajo que está realizando el futbolista berciano. "Ha entrenado muy bien después de cumplir el encuentro de sanción y está con muchas ganas y es jugador que puede jugar en varias posiciones. Puede ocupar la posición de delantero, de media punta, de interior derecho o de interior izquierdo”.

El vasco ha puesto de manifiesto la gran competencia que hay en el equipo y en el gran trabajo que están haciendo todos los jugadores de su plantilla. “Las semanas de entrenamiento son impresionantes en cuanto a intensidad y disfrute. Me gustaría que jugasen todos los máximos minutos posibles, pero es imposible y sé que en muchos casos no soy justo porque se merecen más, pero estamos para tomar decisiones e intentamos tomar las decisiones para ganar los partidos. De todas formas, en una Liga tan igualada y con todos los problemas que está habiendo, vamos a tener que tirar de todos los jugadores de la plantilla”.

Se ha referido al encuentro de este fin de semana ante el Tenerife en los siguientes términos. "Vienen de ganar al Rayo en un campo muy difícil y contra un rival que llegaba al alza tras vencer al Español y teniendo la ocasión de acercarse a los puestos altos de la clasificación, por eso estarán con confianza e ilusión. Tendrán la intención de seguir esta dinámica para luchar por cosas más importantes. Nosotros también estamos con confianza e ilusión de poder hacer un buen partido. Creo que se puede ver un buen encuentro si los dos equipos seguimos demostrando que estamos en buena línea".