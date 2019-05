Bolo: "Tenemos que disfrutar el partido con nuestra afición y con ellos seguro que va a ser más fácil"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano, antes del encuentro de este domingo en El Toralín, a las 18:00 horas ante el Fuenlabrada.

Esta va ser la penúltima jornada de la liga regular y los blanquiazules podrían meterse matemáticamente el fase de ascenso a Segunda A, en caso de conseguir la victoria ante los madrileños. La Deportiva llega en la tercera posición con 63 puntos y rival de este fin de semana, el Fuenlabrada, ocupa el liderato con cinco puntos más que la Ponfe.

Para este choque, Bolo recupera efectivos. Son los casos de Yuri, Jorge García y José Antonio Ríos Reina. La única baja es la defensa Yac que sigue lesionado.

“Recuperamos efectivos. Sólo está en la enfermería Yac. Hay más opciones para elegir y eso siempre es bueno. Tenemos que disfrutar el partido con nuestra afición y con ellos seguro que va a ser más fácil, porque enfrente tendremos a un rival que nos lo pondrá complicado. El Fuenlabrada es un equipo muy fuerte y tendremos que tener paciencia y no cometer errores. Solo tenemos que pensar en ganar y en conseguir el objetivo de estar en los play off. Cuando me hablan de la afición se me ponen los pelos de punta. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo".