Bolo: “Ha sido el peor de la temporada en casa”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado resignado tras el empate sin goles 0-0 de su equipo ante el Extremadura. “Es un punto más. No es lo que queríamos, porque queríamos ganar, pero no ha salido un buen partido. En la primera parte no conseguimos trenzar jugadas. No he visto al mismo equipo en los primeros 45 minutos que en las últimas semanas. En la segunda atacamos más, con alguna ocasión clara, pero no hemos sabido rematarlas. Ha sido un partido incómodo. Todos teníamos muchas ganas de ganar, pero el partido no ha salido como queríamos. Creo que ha sido uno de los peores partidos que hemos realizado en El Toralín esta temporada. Hay que seguir trabajando”.

El vasco también se refirió al aspecto positivo de no encajar goles. “Es una de las pocas cosas positivas que podemos sacar del partido, el no haber encajado goles. Lo malo es que no hemos tenido ni las ocasiones ni los goles de otros encuentros. Sabemos que esto es largo, pero tenemos claro que el objetivo es la permanencia y vamos a luchar para conseguirlo”.