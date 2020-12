Bolo: “Queremos seguir ilusionando a nuestra gente, pero los pies del suelo no los vamos a levantar nunca”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano antes de la decimoctava jornada de LaLaLiga SmartBank, donde los blanquiazules jugarán este viernes a las 19.00 horas, en tierras lucenses, en el estadio Ángel Carro, ante el CD Lugo. El arbitraje correrá a cargo de Daniel Ocoz Arraiz del Colegio Riojano.

El míster de los bercianos tiene las bajas seguras por lesión de Yac, Adri Castellano y Gaspar Panadero. En el lado positivo, los blanquiazules en un principio van a poder recuperar a Óscar Sielva y a Kaxe. “Sielva se perdió el último partido ante la UD Las Palmas por precaución al sufrir unas pequeñas molestias. Ya está bien y esperamos poder contar con él. Se encuentra con la pistola a punto cuando hay una falta o jugada de estrategia. Todos deseamos que siga en ese estado de forma. Todos sabemos que es un futbolista muy importante para nosotros. Queremos seguir ilusionando a nuestra gente, pero los pies del suelo no los vamos a levantar nunca”.

Ha mostrado su satisfacción por el rendimiento que están dando sus jugadores. “Estoy contento con toda la plantilla. Todos están participando y el equipo sigue siendo competitivo en todo momento. Creo que tenemos una plantilla amplia y cada jugador cuando sale da la cara”.

También se ha referido al rival de este fin de semana, la UD Las Palmas, al partido que se espera y a lo que más le preocupa de su equipo. "El CD Lugo es un equipo muy serio y difícil de meterle mano porque trabajan muy bien. Ellos tienen jugadores experimentados, que saben moverse muy bien en todos los aspectos de los partidos, con rapidez, verticales y con delanteros que han demostrado tener mucho gol”.

El técnico vasco no se quiere fijar en aspectos como que el equipo berciano no haya ganado a los lucenses en el Ángel Carro en Segunda A. "No me fijo en años anteriores, pero el equipo ya sabe que es un campo difícil. El Lugo viene de acumular cuatro empates y que, con mucho trabajo, después de un mal inicio han salido hacia una situación más cómoda, pero el pasado es pasado y ya no se puede hacer nada".