Bolo: “Nos vamos de vacío de aquí sin merecerlo”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se ha mostrado resignado tras la derrota de su equipo 1-0 en El Molinón de Gijón ante el Sporting de Gijón. El técnico vasco de los bercianos ha remarcado que el resultado es injusto, según su punto de vista ya que sus jugadores hicieron muchos más méritos de lo que dice el resultado. También ha reconocido que el vestuario está un poco triste por la derrota y cabe reseñar que los blanquiazules acumulan cinco jornadas sin ganar.

"La primera parte ha sido muy igualada, pero creo que en la segunda estábamos dominando, teniendo el control y llegando con mucho peligro. Yuri ha tenido varias ocasiones claras de gol, pero no hemos sabido definir. Nos vamos de vacío de aquí sin merecerlo. Las rachas no me gustan, ni las positivas ni las negativas. El vestuario está un poco triste, porque hacemos muchas cosas bien para ganar y no lo conseguimos. Nosotros intentamos ser valientes en todos los sitios. Hemos tenido oportunidades, pero no hemos tenido la suerte de acertar. Debemos de seguir con la misma valentía, siendo humildes e intentando hacer las cosas bien".