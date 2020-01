Bolo: “Nos han faltado ocasiones de gol”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la eliminación de su equipo en la Copa del Rey, tras perder 1-0 en tierras aragonesas ante el Ebro. "No ha sido un gran partido. Parecía que se iba a decidir en los penaltis. Nos han faltado ocasiones de gol. No sólo con mantener el balón te sirve. Las cosas no siempre salen como buscamos. Damos la enhorabuena al Ebro por el pase y ahora toca preparar el próximo partido. Ya tenemos que pensar en el encuentro de liga del martes ante el Málaga”.