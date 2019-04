Bolo: "El Inter nos va a poner las cosas muy difíciles"

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha repasado la actualidad del equipo berciano, antes del partido de este sábado en El Toralín ante el Inter de Madrid. La cita a las 20:00 horas, el equipo berciano tiene las bajas de Isi por sanción y Yuri y Yac por lesión.

Como noticia positiva, los blanquiazules recuperan al centrocampista Pablo Larrea, tras cumplir un partido de sanción el pasado fin de semana.

La Ponferradina llega este encuentro en la tercera posición de la clasificación con 59 puntos. Los deportivistas están a dos puntos del segundo clasificado, el Atlético de Madrid B y a tres del líder, el Fuenlabrada.

"Estamos con ilusión. Llevamos una época muy buena, pero eso no quiere decir que mañana no vaya a ser complicado. Durante el partido tenemos que demostrar el porqué de la racha que llevamos. Yuri no va a estar e Isi va a descansar por las tarjetas. Me duele dejar a cualquier jugador en el banquillo o fuera de la convocatoria porque todos están entrenando muy bien. Todavía no hemos hecho nada. Quedan cuatro jornadas en las que puede pasar de todo. Queremos ganar mañana, seguir ilusionando a nuestra gente y cuando acabe el partido quedarán otros tres. El Internacional va a venir a competir y a ganarnos. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Lo más bonito que puedes vivir es la relación que tenemos con nuestra gente. Nosotros queremos que nuestra afición esté orgullosa de nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de ellos por lo que nos están ayudando".