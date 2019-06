Bolo: "Hemos sabido sufrir. Creo que somos merecedores de la clasificación"

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado y así ha sido. Hemos sabido sufrir. Creo que somos merecedores de la clasificación. En la primera parte hemos estado un poco espesos, con demasiada responsabilidad. Teníamos enfrente a un Cartagena que ha hecho un gran partido. Para pasar una eliminatoria como ésta no me quedo sólo con el partido de este partido de vuelta, hay que poner en valor lo que hicimos en Cartagena. Teníamos enfrente un rival que ha venido a morir, pero hemos sabido sufrir para sacar el partido adelante. En el momento puntual de la ocasión de Moyita, Manu García nos ha salvado con una gran intervención, porque de haber entrado nos podían haber entrado las dudas y los nervios. Después no han tenido muchas ocasiones, pero en la primera parte nos han dominado y han creado peligro. En la segunda parte hemos salido mejor y con el gol nos hemos tranquilizado, pero sólo un poquito. Viendo cómo han ido las eliminatorias y lo que ayuda nuestra gente, ojalá podamos tener el segundo partido en casa".

Munúa: “El equipo ha dado la cara y la eliminatoria se ha decidido por detalles"