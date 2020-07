CB Bembibre PDM incorpora a la americana Sara Rhine

Por fin ya puede hacerse oficial. Tras asegurar la continuidad de su entrenador, Pepe Vázquez, y anunciar la incorporación del grueso de jugadoras nacionales, la nueva presidenta del CB Bembibre PDM, Amparo Villadangos, se estrena en el cargo con una esperada noticia, la primera incorporación foránea de cara al noveno proyecto del club en la ahora denominada Liga Femenina. La entidad del Bierzo Alto ha acordado el fichaje de la jugadora estadounidense Sara Rhine, una ala-pívot de 1'87 centímetros de altura que llega al Bierzo procedente de la Universidad de Drake y que firma por una campaña.

Se trata de una importante apuesta del club rojillo, que ha vuelto a sondear el mercado de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAAW) para avanzar en su proceso de reconstrucción con una de las jugadoras llamadas a ser importantes en el proyecto dirigido nuevamente por Pepe Vázquez. Nacida hace 23 años (2 de octubre de 1996) en la localidad de Eldon, en el estado de Misuri, Rhine vivirá su primera experiencia overseas como profesional en Bembibre, después de militar durante cinco temporadas en las Bulldogs de la universidad ubicada en Des Moines, en el estado de Iowa.

Tras un primer año rindiendo a gran nivel, una lesión frenó su progresión en el segundo y apenas pudo disputar 8 encuentros. Su regreso, después de ser declarada redshirt, demostró que su recuperación era total y en su último año en la NCAAW, la temporada 2019-2020, promedió casi 18 puntos y más de 8 rebotes en los 30 encuentros que disputó (todos como titular). Añadió, además, buenos porcentajes en tiros de campo (65%) y tiros libres (83%). Su trayectoria universitaria, que acumula 137 partidos, confirma que es una jugadora con facilidad para anotar (promedió 16 puntos) y que puede ayudar en el rebote (más de 7 por partido) por su buena actividad y actitud defensiva.

PEPE VÁZQUEZ: "HA DEMOSTRADO GRAN ILUSIÓN"

Sobre esta incorporación, Pepe Vázquez asegura estar “muy contento”. Reconoce, de hecho, que “como americana, debe ser una jugadora importante. Como será este año todo el equipo, es una jugadora joven y, como todas las extranjeras, debutante”, explica el preparador gallego, que añade que “es una ala-pívot capaz de hacer muchas cosas. Intensa, capaz de ganar bien el sitio en la pintura y que puede postear”, analiza el míster de Santiago de Compostela, que afirma que “también le gusta jugar de cara para generar desde el bote y tirando de tres. Es versátil, pudiendo jugar fuera, pero sin rehuir el contacto físico”, resalta.

Por otro lado, Vázquez valora positivamente que “la jugadora ha demostrado gran ilusión e incluso esto le superó y lo anunció, aunque no fuera oficial, en sus redes sociales. Demuestra que tiene muchas ganas de vivir esta primera experiencia profesional que le brinda Bembibre”, precisa el adiestrador del conjunto berciano, que añade que “tiene ganas de trabajar, crecer y hacerse un nombre. Es muy importante que tenga ilusión porque así lo transmitirá al aficionado”, subraya el entrenador compostelano, seguro de que “gustará en el Bembibre Arena”.

Por otro lado, Vázquez reconoce que “esa ilusión debe refrendarla en una competición profesional. Deberá superar un proceso de adaptación”, admite el técnico de la escuadra bembibrense, que considera que “su primer aval es la ilusión y las ganas de trabajar. Esperamos que se esfuerce y luche por el club”, enfatiza el míster santiagués, que asegura que “la primera impresión ha sido positiva. Está muy agradecida por la oportunidad de llegar al baloncesto profesional”, explica el preparador rojillo, consciente de que la jugadora “desea hacer una carrera y su ilusión debe ser el primer argumento. Valora el equipo por encima de lo individual”, certifica.

SARA RHINE: "NECESITARÉ UN PROCESO DE ADAPTACIÓN CUANDO COMIENCE"

Por su parte, Rhine reconoce que “estoy muy emocionada de jugar en la Liga Femenina. Estoy ansiosa por experimentar la competitividad de este campeonato”, precisa la interior norteamericana, conocedora del nivel del mismo: “Hay muchas jugadoras muy respetadas y valoradas. Tengo muchas ganas de competir”, insiste la ala-pívot de Eldon, consciente del salto de calidad respecto a la NCAAW: “Necesitaré un proceso de adaptación cuando comience mi carrera profesional en España. El estilo, el ritmo de juego y el aprendizaje de las nuevas normas son áreas que tendré que trabajar”, especifica.

En cuanto a su estilo de juego, Rhine se describe como “una jugadora eficiente y versátil. Trato de ejercer una fuerte presencia en la zona, aunque también puedo ser una amenaza con el tiro de media distancia y desde la línea de tres puntos”, argumenta la exjugadora de Drake, deseosa de que su primera experiencia en Europa sea positiva: “Espero ser una jugadora capaz de aportar en ambas zonas, siendo una anotadora eficiente y ayudando en el rebote”.

Sobre su nuevo equipo, Rhine asegura que “me he informado sobre la localidad de Bembibre y el club. Sigo recopilando nuevos datos e información”, puntualiza la interior estadounidense, que afirma, asimismo, que “he hablado con mi entrenador. Me siento cómoda tras esas primeras conversaciones”, apunta la nueva jugadora del cuadro berciano, que asegura que “en el club me han ayudado mucho para organizar mi llegada y mi estancia en España”.