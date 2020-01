Omar Ramos y Javi Navarro, presentados como nuevos jugadores de la Deportiva Ponferradina

La Deportiva Ponferradina ha presentado a Omar Ramos y Javi Navarro, como nuevas incorporaciones blanquiazules en el mercado invernal de fichajes. Son dos futbolistas que juegan por las bandas y llegan a tierras bercianas muy ilusionados.

Omar Ramos tiene 32 años y llega del Real Oviedo, tras rescindir contrato con los asturianos. Se ha comprometido por lo que resta de temporada, es decir hasta el 30 de junio. Por su lado, Javi Navarro tiene 23 años y llega cedido del Cádiz por lo que resta de temporada.

Omar espera tener en la Deportiva los minutos que no ha podido contar en el Oviedo. “No tuve la suerte de tener muchas oportunidades en el Oviedo, aunque mi primera intención era no salir, pero la Ponferradina se puso en contacto conmigo y no me lo pensé. Es una buena oportunidad y espero poderla aprovechar. Tengo claro que el objetivo del equipo es la salvación, aunque ahora estamos más cerca de la zona alta de la clasificación que de los puestos de descenso. Tenemos que seguir trabajando y haciendo las cosas bien para poder cumplir el objetivo. Lo principal es que nos salvemos, pero eso sí sin renunciar a nada”.

Javi Navarro llega con ganas de tener minutos en la división de plata, a pesar de su juventud. “Vengo para tener minutos en Segunda A y esta posibilidad me pareció buena. Entrenaba con el primer equipo, pero dependiendo de las necesidades jugaba con el filial o con el primer equipo del Cádiz. La situación de la Ponferradina es buena y este paso es muy importante para mi carrera deportiva. No es un paso atrás venir aquí, a pesar de que vengo del Cádiz que es el líder de la categoría y aspira a ascender a Primera División”.

El consejero delegado de la Deportiva, Eduardo Domínguez, también se ha referido a la recta final del mercado invernal de fichajes. “Seguimos trabajando para intentar incorporar más jugadores, pero eso no significa que lleguen. Quizás pasan y no los cazamos”