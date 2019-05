Bolo: "Llegamos muy ilusionados"

PLAY OFF A SEGUNDA A

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad y la situación del equipo, antes del encuentro de este fin de semana ante el Cornellá y que corresponde al partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División A. La cita este domingo a las 19:15 horas en el municipal de Cornellá y con arbitraje aragonés Antonio Monter Solans.

"Los jugadores van al 200 por cien. Eso se llama ilusión. Tenemos ganas de que llegue el partido. El equipo está perfecto para esta primera batalla. Vemos la ilusión de la gente y nos la trasladan a nosotros. Vamos a trabajar para que esa ilusión siga creciendo, pero en ningún momento vamos a levantar los pies del suelo. Seguiremos la misma línea de trabajo. Es un partido para no perder la concentración en ningún momento. Puede ser parecido al partido ante el Unión Adarve y tenemos que estar igual de intensos. Solo debemos de pensar en este encuentro de ida y poder conseguir el triunfo. No me importa que nos den como favorito. Si la gente dice que somos favoritos lo vamos a aceptar, pero sin levantar los pies del suelo ni cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que ser la Ponferradina. Ellos tienen bajas de jugadores indiscutibles, eso es bueno para nuestros intereses, pero siguen siendo igual de peligrosos. Nadie se puede confiar”.

Eliminatoria de campeones

Racing de Santander – Atlético Baleares

Fuenlabrada – Recreativo de Huelva

Resto de eliminatorias

Barakaldo – Hércules

Badajoz – Logroñés

Castilla – Cartagena

Cornellá – Ponferradina

Villarreal B – Melilla

Atlético de Madrid B – Mirandés

Eliminatoria por la permanencia

Jumilla – Real Unión

Celta B – Alcoyano