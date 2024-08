Viajar con niños pequeños: Una experta da las claves para que no se convierta en una pesadilla

Para los niños, no poder moverse del coche en varias horas, sin nada que hacer, puede resultar un suplicio, y les hace llenar el tiempo de quejas, bufidos y mareos. Por eso, como padres debemos asumir la necesidad de buscar la manera de proporcionarles calma y diversión,por el bien de toda la familia.

¿Estás ya de camino a tus vacaciones? Si estás a tiempo todavía de planificar tu viaje, y tienes pensado viajar con niños pequeños, además de todo el equipaje, te va a tocar llenar la maleta de mucha paciencia.





Vete preparándote para el clásico "¿Cuánto falta?", que además se suele repetir varias veces porque el viaje es largo... y en muchos casos viene acompañado de un "me aburro" prolongado. Existen trucos para evitar esos lamentos.

Las recomendaciones para viajar con niños pequeños

Para que el viaje sea lo más llevadero posible, tanto para los niños, como para nosotros. Se lo hemos preguntado a María Martínez, que es la directora de "equipo psicopedagógico Centro de Apoyo Burgalés". La previsión, es fundamental.

Si afrontamos un viaje largo lo ideal es "salir temprano para que haga la mayor parte del trayecto dormido", cuenta Martínez. También es importante meter en una mochila algún juego "elegido por él", que pueda tener a mano y que pueda utilizar durante el viaje.

Si en el viaje contamos con copiloto, una buena opción es crear un entorno de aprendizaje, "utilizando juegos de palabras y atención, como el clásico veo veo o adivinanzas", explica en COPE esta psicopedagoga. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero además, un viaje también "puede ser un buen momento para jugar y cantar. También podemos llevar juegos magnéticos, tipo el parchís, y llevar una playlist de canciones", explica.

Además, conviene planificar las paradas en un lugar óptimo para poder estirar las piernas. Aunque la duración del viaje aumente, será mucho más llevadero para los niños.

La medida extrema

Pero pese a tener todo esto previsto, no siempre sale como nosotros queremos. Esos lamentos de "cuánto falta" o "me aburro", en ocasiones, son inevitables. Lo primero es asumir que eso puede ocurrir, y siempre se puede recurrir a lo que pocas veces falla, pero no es lo recomendable "sacar la artillería pesada, el recurso de que vean una película", comenta María Martínez, aunque no es recomendable.

De hecho no lo aconsejan "en ningún momento, para ofrecer desde el inicio, ni de forma permanente, sino de forma excepcional". Es importante tenerlo en cuenta.





Si todavía estás a tiempo, no olvides en tu maleta hacer hueco para la paciencia y a disfrutar de las vacaciones.