La Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico que se desarrolla en Burgos cautiva a Brasil y Uruguay

Convivir con el dolor crónico puede ser extremadamente difícil y desafiante. No solo afecta físicamente, sino que también tiene un impacto significativo en el bienestar emocional, social y psicológico de una persona.

Este tipo de dolor puede ser constante o intermitente y puede variar en intensidad, desde leve hasta severo. A diferencia del dolor agudo, que es una respuesta normal del sistema nervioso que alerta sobre una lesión o problema específico y se resuelve una vez que la causa subyacente se ha tratado, el dolor crónico persiste y a menudo no tiene una causa clara.

Por suerte, en Castilla y León cerca de 4.000 pacientes van a poder aprender cada año a afrontar el dolor crónico que sufren, para poder convivir con él y mejorar su calidad de vida, a través de las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico que ya están operativas en la Atención Primaria de Burgos, Valladolid y Palencia, y que a partir de septiembre se extenderán a Ávila.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, presenta la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en Atención Primaria.





El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, señala que "se trata de educar a los pacientes dentro de la neurociencia del dolor, hacerles comprender cuál es y por qué se produce su dolor y darles una serie de herramientas para que puedan mantener su movilidad". "Esto es muy útil para una serie de enfermedades como son la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, también es útil para el dolor crónico de músculo esquelético o incluso tenemos algún paciente del dolor producido por el síndrome post Covid", ha afirmado.

En Burgos, desde el pasado marzo, se ha valorado a 260 pacientes y hay actualmente activos tres grupos, uno dedicado exclusivamente a pacientes con fibromialgia y dos para pacientes con dolor musculoesquelético; además, el servicio se presta no solo en la capital, sino también en las zonas básicas de salud Burgos Rural Norte y Sur.

La Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en Atención Primaria de Castilla y León ha servicio de modelo para otros servicios autonómicos por los de País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia y también se han interesado países como Uruguay y Brasil.

El consejero de Sanidad también ha asegurado que no hay previsión de cerrar ningún centro de salud durante el verano, pese a la gran dificultad a la hora de contratar especialistas en medicina familiar. Ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya atendido las demandas de la Junta en este sentido y ha reconocido que puede haber "imponderables" por incidencias inesperables en la plantilla. No obstante, ha asegurado que se están tomando medidas para fidelizar a otros especialistas y contratar más personal de enfermería. "Vamos a contratar 24 enfermeras en Atención Primaria y 42 en total", ha apuntado.

Finalmente, respecto a la posibilidad de cierres de centros de salud durante el verano, Vázquez ha sido claro: "El objetivo es no cerrar ningún centro de salud. Aunque podrían surgir imprevistos, no hay previsión de cierres".





Reconocimiento para la Unidad de Transtronos del Movimiento del HUBU

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha presidido la entrega de la acreditación de calidad de la Sociedad Española de Neurología a la Consulta de Parkinson y otros Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de Burgos. Este reconocimiento destaca la excelencia de la unidad y la posiciona como un centro de referencia por su calidad asistencial, seguridad, tecnología y humanización de la atención.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo. Es la segunda más prevalente después del Alzheimer. Afecta aproximadamente al 0,3% de la población general y al 2% de los mayores de 60 años. Su diagnóstico es clínico y requiere revisiones periódicas, y su tratamiento debe ser personalizado y multidisciplinar, algo de lo que pueden presumir en el HUBU.