Pasión con la Selección Española, a la que aspira la jugadora del Burgos CF Femenino Claudia Barrios

8 años han tenido que pasar para ver en Burgos un partido internacional. La última vez fue en 2016 con la selección sub-21 masculina que se enfrentó al combinado de Croacia, con un excelente ambiente en las gradas. Hoy no va a ser menos. 11.000 burgaleses van a darse cita esta tarde en El Plantío para vivir el encuentro que la Selección Española Femenina de Fútbol disputa a las 19.00 horas ante la República Checa.

Las campeonas del mundo afrontan su segundo partido de los seis que tienen que jugar antes de la celebración de la próxima Eurocopa de 2025. La selección llegó ayer por la mañana a Burgos. Se hospedan en el Hotel Palacio de los Blasones y esta mañana han paseado por el centro de la capital y han visitado por fuera la Catedral, ante una multitud de curiosos que se han acercado a conocerlas en persona.

BURGOS, 09/04/2024.- Las jugadoras de la selección española de fútbol femenino posan ante la catedral de Burgos antes de partido de clasificación para el Campeonato de Europa de Suiza 2025 que disputarán ante República Checa, este martes en el Estadio El Plantío. EFE/RFEF/David Aliaga

Hay auténtica expectación con las campeonas del mundo. De hecho, muchas de las personas que las esperaban ayer a las puertas del Plantío, antes del entrenamiento, eran niñas que juegan al fútbol y las ven como sus referentes.

El fútbol femenino, en Burgos sigue con su crecimiento en los últimos años. De hecho el Burgos CF cuenta con 11 equipos femeninos en todas sus categorías, con entre 160-180 jugadoras. El primer equipo, de hecho, es segundo en su liga en la Tercera RFEF.

Una perla del fútbol burgalés

Seguro que va a estar muy pendiente de ese encuentro Claudia Barrios. Tiene 15 años y es una de las jugadoras del Burgos CF Femenino. Recientemente, ha sido convocada con la selección española sub-16. No pertenece a esta convocatoria absoluta, eso sí. Es muy joven todavía, pero quien sabe si lo estará en unos años.

Recuerda cómo se entero de la llamada de la selección: "Estaba en mi casa, un día normal y entró mi padre que le habían mandado que estaba preselccionada. Cuando me llamaron que iba, me llamó una amiga que también estaba y me dijo que íbamos las dos. Me volví loca", relata Barrios, que formó parte de esa convocatoria a finales de enero, en una concentración que duró dos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Tiene el privilegio de conocer de primera mano como es el día a día con la selección, en el que está "todo planificado", cuenta Barrios. "Por la noche del día anterior te mandan al móvil el 'planning' del día siguiente. Ahí están los horarios de todo y tienes que llegar a las horas puntual. Teníamos cada una nuestra habitación de dos en dos. En el rato que teníamos libre, después de cenar, estábamos todas juntas en un billar nada más bajar de las habitaciones", explica esta arandina, que milita en el Burgos CF va a estar, hoy seguro, muy pendiente de ese encuentro de la selección absoluta, pensando que, quien sabe, si ella en unos años, podrá verse disputando ese tipo de encuentros.