Más de 1.200 tractores se movilizan en toda la provincia de Burgos: "Estamos asfixiados"

Más de 1.200 tractores, según la subdelegación del Gobierno, se han puesto en marcha desde las 9.30 horas por Burgos capital y provincia para protestar por la situación que vive actualmente el campo español. La Unión de Campesinos de Burgos (UCCL), que ha convocado esta 'tractorada', cifra la participación por encima de los 1.500 vehículos en toda la provincia. Reclaman cambios en las políticas europeas que “asfixian” al campo español. Además, las movilizaciones se desarrollan en las localidades de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Pancorbo, Briviesca y Medina de Pomar.

“La convocatoria de hoy es para hacer fuerza y cambiar las políticas que están haciéndonos sufrir tanto a los agricultores en España”, ha apuntado la presidenta de UCCL en Burgos, Susana Pardo. Explica que la alta participación de estas movilizaciones se debe a que el sector agroganadero está “asfixiado” con las políticas actuales, y piden “políticas de verdad, reales, de cara a la gente, sabiendo cuáles son sus problemas”.

BURGOS, 06/02/24. Movilización del sector agrario en Burgos para protestar por la situación del campo. Las protestas de agricultores, muchas de ellas de productores independientes convocados por las redes sociales, están afectando desde primera horas de este martes a numerosas carreteras de la vía principal y secundaria del país con cortes totales o parciales debido a la presencia de tractores. EFE/Santi Otero



A este respecto, Pardo recuerda que el sector primario “mueve muchísimo dinero”, sin embargo “no tiene rentabilidad”. “Esa rentabilidad nos está ahogando, a través de la burocracia y de las políticas españolas y europeas que están haciendo que el sector esté desesperado”, añadió Pardo. Por todo ello, la convocatoria de hoy, animaba a los agricultores y ganaderos de la provincia a salir a la calle. “Queremos que toda la sociedad se dé cuenta de que somos un eslabón muy importante de la cadena”, recalcó.

La presidenta de UCCL Burgos señaló además, que la Unión Europea está “interviniendo el sector” a través de la Política Agraria Común (PAC). “Lo que hace la PAC es vendernos al sector primario a costa de lo que hacen con terceros países”, lamentó Pardo. De esta forma, criticó que se traigan productos de terceros países, a un precio más barato, y después se vendan aquí a “precios más caro”.

“No pueden hacer que compitamos también unos países contra otros”, apuntó Susana Pardo, que aseguró que no puede haber “enfrentamientos” entre el sector agricultor y ganadero de los distintos países. “Hay que unirse e intentar cambiar las cosas para que pueda haber rentabilidades”, agregó.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lanzó un mensaje de apoyo al sector agrario y ganadero, aunque argumentaba que la situación no es sencilla ni tiene “fácil solución”. Pardo considera que la solución “se puede hacer”, pero otra cosas es “querer”. “Las palabras se las lleva el viento”, lamentó, a la vez que reclamó una apuesta “de verdad” por el sector del campo.

La presidenta de UCCL señaló también que las movilizaciones de hoy estaban abiertas a otras asociaciones agrarias de Burgos, así como a las cooperativas. “Nadie nos puede acusar de querer ir solos, porque no es así. Si no han querido venir, no es problema nuestro”, dijo Pardo. Recordó así que Unión de Uniones fue la primera en solicitar una manifestación a nivel nacional para el día 21 de febrero. Asimismo, en referencia a si se unirán a otras protestas que realicen el resto de organizaciones agrarias, Pardo afirmó que “siempre van a apoyar a los agricultores y ganaderos”. “Allá donde quieran salir y estar, estaremos”, aseveró.

El centro, colapsado

El itinerario en Burgos inició en el parking ‘La Milanera’ y los tractores transitaron a lo largo de la calle Valladolid hasta la plaza del Mío Cid para continuar por la avenida Arlanzón, plaza del Rey y avenida Cantabria. En este punto, se concentraron frente a la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, para después continuar por la avenida Cantabria hacia la calle Vitoria, dirección Gamonal, y finalizar en Villafría, donde tienen permiso para permanecer hasta las 19.00 horas de hoy, según indicó la presidente de UCCL Burgos.

Desde el inicio de la ‘tractorada’ el tráfico en la ciudad de Burgos se ha visto afectado, y desde el Ayuntamiento recomendaban el uso del transporte público durante toda la jornada de hoy. Los tractores, llegados de distintas parte de la provincia, acompañaban la protesta con mensaje como ‘Productor y consumidor estafados. Ley de la cadena alimentaria, el campo muere’; ‘Sin el sector primario, tu nevera será un armario’ o clamaban en contra del cuaderno digital.

Seguimiento en la provincia

Las calles de la ciudad de Burgos no fueron la únicas que se llenaron de tractores hoy, también se vio esta imagen en otras zonas de la provincia, como Aranda de Duero, con unos 500 tractores; Medina de Pomar con más de 300, y Pancorbo con cerca de 200 tractores, llegados desde Briviesca y Miranda de Ebro, según datos de UCCL.

Desde la Unión de Campesinos de Burgos destacan el gran seguimiento que está teniendo la movilización, y afirman que se debe a la “desesperación” que hay en el campo por la situación actual. Su objetivo con estas movilizaciones es llegar no solo al Gobierno de España, sino también a otras instituciones como la Junta y la Unión Europea. “Todos tienen culpa de estas cosas” afirmó Pardo.

Señaló así que la Comunidad “siempre ha tardado en dar las flexibilidades” al campo, y aseguró que tanto la Administración regional y autonómica “mucho hablan pero a la hora de la verdad hacen poco”. Lamentó una situación similar a nivel europeo, y recordó que está toda Europa “levantada” porque el sector del campo está “sufriendo”.