La Federación de las Clarisas valoran el acompañamiento "que nos están haciendo desde la Iglesia"

En medio de la compleja situación que enfrenta el Monasterio de Santa Clara de Belorado, el arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, recientemente nombrado Comisario Pontificio ad nutum Sanctae Sedis, ha dejado claro los pasos a seguir y la postura de la Iglesia. Este nombramiento llega tras la reciente crisis en la comunidad, encabezada por la exabadesa Sor Isabel, quien anunció, en nombre de las hermanas del convento de Belorado, su salida de la Iglesia Católica, situándose bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas.

La primera decisión de Iceta ha sido enviar un burofax a Sor Isabel comunicándole la finalización de su mandato. Mario Iceta ha declarado que las hermanas merecen "el máximo respeto y consideración" y ha anunciado que se solicitará personalmente a cada una de ellas que expresen su voluntad de continuar o no en la Iglesia Católica. "Transcurrido un tiempo prudencial, se solicitará de modo personal a cada una de ellas que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica", ha señalado.





En cuanto a la gestión del monasterio, el Comisario Pontificio ha detallado que se ha conformado una comisión gestora para velar por la comunidad y manejar los asuntos legales y económicos. "Cada persona tiene un cometido concreto. La presidenta de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu y la secretaria velarán por el cuidado de la comunidad monástica. El vicario judicial se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico, y el director de Asuntos Jurídicos coordinará los aspectos que conciernen al ámbito civil", ha asegurado.

Además, Iceta ha puesto en valor la necesidad de la intervención de profesionales externos para supervisar la administración de los monasterios: "El director de Asuntos Jurídicos pedirá la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y de sus bienes. Será personal externo quien supervisará toda la cuestión económica de los monasterios y también se encargará de la realización de una auditoría y de un inventario de bienes", ha recalcado.

En relación con Pablo de Rojas y José Ceacero, Iceta ha insistido en que "estas dos personas, que no pertenecen a la Iglesia Católica, se les recuerda que están en un recinto católico y, por su actividad, no son reconocidos por nosotros. Por tanto, se les conmina a no permanecer en ese lugar. Vamos a ver cuál es la respuesta".

Decisión dolorosa

Por su parte, M.ª Javier Soto, presidenta de la Federación de las Hermanas Clarisas de Ntra. Sra. de Arantzazu, ha expresado el dolor que esta situación ha causado. "Es una decisión muy dolorosa la que nos han hecho vivir y participar. No es un problema nuestro personal, es un problema de la Iglesia. Creo que se puede valorar el acompañamiento que nos están haciendo desde la Iglesia, es muy importante porque, la verdad, es que es una cosa nueva; nunca hemos vivido unas circunstancias parecidas", ha comentado.

Carmen Ruiz, secretaria de la Federación, ya advirtió hace días a Mario Iceta que algo extraño estaba pasando con las hermanas de Belorado. "Empecé a ver algunas cosas. Ella me escribió y entonces hablé con don Mario y le dije que me parecía que algo no funcionaba bien. No por ella, yo no vi nada concreto, no he estado dentro ni he ido para nada, pero la relación conmigo se enfrió de una manera un poco extraña, y por eso hablé con Don Mario", ha recordado.

Iceta también ha abordado la comunicación con las autoridades eclesiásticas en Roma. "El diálogo con los dicasterios ha sido de ir procediendo con delicadeza y siempre con las puertas abiertas para poder subsanar esta situación dolorosa", ha afirmado y ha dicho que, aunque no se ha entrevistado personalmente con el Papa, ha mantenido comunicación con los dicasterios responsables.

En relación con el estado de las hermanas mayores y su bienestar, Iceta ha afirmado que "es nuestra preocupación velar por el bienestar de las hermanas ancianas. Nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado".

Por último, el arzobispo de Burgos ha reflejado su esperanza de que la comunidad pueda encontrar el camino de regreso a la Iglesia. "Esperamos vivamente que esta situación pueda revertirse. Seguimos orando para que las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa", ha concluido.