El llamativo parecido al coronavirus de las luces de Navidad en Burgos se hace viral en redes sociales

Casualidad o no, las luces de Navidad de la ciudad de Burgos este año no han pasado desapercibidas, y eso que aún no se ha procedido a su encendido. En una ciudad como Burgos, donde el coronavirus lleva haciendo estragos especialmente en las últimas semanas, la población empieza a estar saturada del covid-19 y todo lo que el virus conlleva provoca que la gente se muestre más susceptible.

Es por ello, que ideas como las que han llevado a decorar la calle Santander de la capital burgalesa con unas formas ahora muy reconocibles, no han sentado bien a todo el mundo.

Fue a principios de noviembre cuando comenzaron la colocación de las guirnaldas y cortinas que adornan ya, aunque apagadas, las calles, plazas y otros puntos de la ciudad.

El motivo de debate en las redes sociales, más o menos acalorado, ha sido la colocación de unas luces navideñas con una forma muy parecida al covid-19.

Pronto las imágenes de estas luces se han hecho virales en Internet. Para unos ha sido motivo de chanza, pero para otros casi se ha podido considerar como una ofensa.

Iluminación Ximenez, no había otro modelo de luces para la calle Santander de Burgos ???

Hasta las luces de Navidad tienen forma de #coronavirus !!!

������#Lucesnavidad#Burgospic.twitter.com/Wnl87RuTKu — Cultura de flor (@culturadeflor) November 25, 2020

Luces de Navidad de este año en Burgos���� mucha mala leche. pic.twitter.com/QCdrwmDlkP — La Dama (@LaDama_7) November 25, 2020

Joder @Aytoburgos mira que poner luces de Navidad tipo Covid... Es mala leche... pic.twitter.com/PKRSY1CF8P — Falgon (@Falgon89) November 24, 2020

���������� solo falta que cuando las iluminen sean de color verde y ya se “corona” el @Aytoburgos nunca mejor dicho. �� ���� https://t.co/QkufqRskTl — Sergio LG (@sergiolomasg) November 25, 2020

Incluso hay quienes se han animado a conjeturar sobre la esperada vacuna contra el coronavirus.

No daba crédito y me he acercado a comprobarlo. El rayo de luz bien podría ser una alegoría de la vacuna pero no, es una farola pic.twitter.com/zeZC93ZzeM — Patricia Ansótegui (@patansotegui) November 25, 2020

No cabe duda de que la expectación que han creado las luces de Navidad de Burgos será tema de conversación entre los propios ciudadanos y quienes tengan la oportunidad de visitar la capital.