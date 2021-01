Las peluquerías de Burgos no se suman a la movilización en todo el país

Las peluquerías de Burgos no van a participar en las movilizaciones que el sector sí que realizará en la gran mayoría de ciudades de toda España mañana miércoles.

Así lo ha confirmado a los micrófonos de COPE Elena Alonso, secretaria de la Asociación de Peluquería de Señoras de Burgos, quien reconoce que están pasando una situación “muy dura”, debido a que el volumen de gente que asiste a las peluquerías es menor. “Los servicios que se prestan son de más larga duración y como la gente no sale a la calle, se arregla menos”, apunta.

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL SECTOR DE LAS PELUQUERIAS Herrera en COPE 19-01-21

Y eso que motivos para manifestarse no faltan. Cifran entre un 30 y un 50 por ciento las pérdidas en la facturación a lo largo de esta pandemia. “Ya llevábamos pasando una situación de crisis desde que se subió el IVA al 21% y esto no es más que llover sobre mojado, con lo cual sin llegar a recuperarnos de la crisis anterior como otros sectores recibimos un nuevo palo”, afirma Alonso.

Reclaman que vuelva el IVA reducido del 10% al sector de la peluquería. “Se subió el IVA al 21 % en un momento de crisis y no se pudo repercutir toda esa subida sobre los clientes. La tuvimos que absorber nosotros y reducir el margen de beneficio a la mínima expresión”, dice Elena, quien asegura que si volviera al reducido “nos daría un poco de aire”. “Durante la pandemia se nos catalogó como sector esencial pero a la hora de aplicar el IVA no se demuestra”.

Afirma Elena Alonso que en la ciudad hay entre 300 y 320 peluquerías, que cuentan con una media de 2 a 4 trabajadores por peluquería. “Se da empleo a muchísima gente, sobre todo mujeres, aunque también hay hombres”, destaca Alonso.

LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE VAN A MANIFESTAR

El motivo por el que no se suman a las concentraciones de protesta en toda España, dice la secretaria de la asociación, es que “dada la situación que tenemos, con todas las restricciones, no nos parecen el momento adecuado. Tratamos de utilizar otra tipo de fórmulas, como esta. Que nos deis voz en los medios de comunicación nos parece más interesante que salir a protestar” reconoce. “Si salimos a protestar no trabajamos y encima que tenemos poco trabajo…”, concluye Alonso.