Las bodegas Ribera Duero ven irresponsabilidad convocar huelga en vendimia

La Asociación Empresarial de Bodegas de la DO Ribera del Duero (Asebor) ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" proponer una huelga de varios días del sector agrícola durante la vendimia, tal y como han hecho los sindicatos UGT y CCOO.



La agrupación empresarial, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, ha advertido de que esa convocatoria demuestra un hondo desconocimiento del sector o, directamente, mala fe, puesto que la uva tiene un periodo de recogida que no se puede alargar.



"Los racimos que no se puedan vendimiar a tiempo se pudrirán en el campo, no se podrán transformar en vino y, por tanto, se traducirá en pérdidas de empleos directos e indirectos no solo durante este periodo sino durante todo el año", ha incidido.



Desde Asebor se ha recordado que el convenio de la industria vitivinícola se negoció y firmó en su día y continúa en vigor durante este 2021.



"Los sindicatos dejan muy claro que el objetivo de la huelga es la vendimia en la Ribera del Duero, traicionando el convenio colectivo de la industria vitivinícola de Burgos y dinamitando todos los puentes a cualquier negociación futura", ha subrayado.



Por ello, a su juicio, las organizaciones sindicales, con el anuncio de la huelga general del sector, han decidido tomar como "rehenes" a la industria vitivinícola burgalesa en su conflicto con las organizaciones agrarias por el convenio agropecuario.



Asimismo, ha afeado a UGT y CCOO que hayan puesto de manifiesto su convocatoria de paro en la reunión convocada por la Subdelegación del Gobierno para analizar la situación de los temporeros en la provincia de Burgos de cara a la vendimia.



Por último, los bodegueros han mostrado su extrañeza por que los sindicatos utilicen como "escudo humano2 a toda la sociedad ribereña ni que centren un conflicto derivado de su incapacidad para negociar un convenio agropecuaria en la vendimia de la Ribera.



"Por todo ello pedimos a los sindicatos que recapaciten y no dañen a la Ribera del Duero innecesariamente", han concluido.