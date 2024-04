Burgos quiere seguir siendo referente en la donación de sangre

El maratón de donación de sangre ya trabaja en Burgos a pleno rendimiento. Durante este martes y miércoles, en horarios de mañana y tarde, están operativos seis puestos de extracción de sangre en el hall del Salón de Actos del Hospital Universitario de Burgos, en la primera planta.

El objetivo es mantener el stock de hemoderivados para poder atender cualquier urgencia en un momento de especial necesidad, como ha explicado la directora general de Asistencia Sanitaria de la Junta, Silvia Fernández: "La época de Semana Santa siempre es complicada. Necesitamos mejorar un poquito nuestras reservas", recuerda Silvia, que llama a la participación de toda la ciudadanía de Burgos.

El punto de donación estará abierto en horario de 8.45 a 14.45 horas y de 15.15 a 21.15 horas. Por allí pasarán cientos de burgaleses, de hecho, 230 lo hicieron hace unos días en el Hospital Río Hortega de Valladolid. 101 de ellos eran nuevos donantes.

Yeray es enfermera. Trabaja en el paritorio del Hospital Universitario de Burgos. Recién salida de pasar por el pinchazo nos ha contado cómo ha sido la experiencia. "Nada muy bien, muy bien, yo era la primera vez que donaba, entonces venía nerviosa. No duele nada y son encantadoras, además siempre he pesado menos de 50 kilos o realmente no me daba la vida y nunca encontraba un momento para ir. Ahora peso uno más, así que puedo donar y mejor ocasión que esta yo creo que no la hay", ha puntualizado.

El pinchazo son solo 5 minutos y es muy fácil donar. La doctora Isabel Antolín, perteneciente al equipo de extracción de sangre que está trabajando en el HUBU, explica en COPE cómo es este proceso. "Vienes desayunado, haber bebido también líquidos viene muy bien. Rellenas una ficha con un pequeño cuestionario sobre tu salud, después pasas con el médico, que te hacen una entrevista. Mira también tu tensión, tu hemoglobina, comprueba si estás bien y después pasas a donar sangre. El brazo, el que tú quieras, o también puedes preguntar a la enfermera. Después, nada cinco minutos, y ya se ha ayudado a tres personas", explica Antolín, que recuerda que la cantidad de sangre que se extrae es menos de un 10%, por lo que no tiene efectos adversos.