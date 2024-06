Así ha sido el homenaje floral al Cid Campeador en las Fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos

Un majestuoso centro de flores adorna desde el mediodía de este viernes la tumba del Cid Campeador y doña Jimena, como tributo de los burgaleses al héroe castellano en el inicio de las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo.

La ceremonia, que comenzó en la plaza Mío Cid a las 12.10 horas, recorrió el paseo del Espolón hasta llegar al Arco de Santa María. Desde allí, la comitiva avanzó hasta la plaza de Santa María, frente a la catedral, y depositó el centro floral en la tumba.

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2024 en Burgos Conciertos, espectáculos, feria de tapas, eventos tradicionales y gastronómicos jalonan la programación de estos Sampedros.









Natalia Pérez, la reina mayor de las fiestas de Burgos, compartió en COPE sus emociones, en las que destacó la belleza del evento: "Muy bonito, la verdad es que me ha gustado mucho que haya sido en la Catedral. Además, con las falleras también, pues le ha dado otro punto. Además, este fin de semana vamos a pasar mucho tiempo con ellas, así que espero que haya más acercamiento. Muy emocionante. Ver a tanta gente impresiona, pero bueno, es lo bonito de Burgos, ¿no?", destacó Natalia Pérez.

La corte de las reinas de Burgos y las falleras de Valencia, junto a la corporación municipal y diversas asociaciones, estuvieron presentes en el acto. La fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandis, expresó su entusiasmo: "Muy contenta, tenemos muchísimas ganas de conocer esta fiesta, esta ciudad y de conocer un poquito más a esta gente que es súper simpática y súper amable. Me parece espectacular, tenemos que poner en valor nuestras fiestas, nuestra cultura y nuestras tradiciones y qué mejor manera que compartirlas todos juntos".

A su llegada a la catedral, ambas fueron recibidas por el deán de la seo burgalesa, Félix Castro, que expresó su orgullo de acoger este evento: "Es un detalle muy bonito el que venga la corporación municipal, las falleras, nuestras reinas y damas de la ciudad, hacer este homenaje al Cid. Creo que hay que resaltar en el contexto de nuestras fiestas el orgullo que tenemos que tener como castellanos por honrar a este ilustre castellano que fue Rodrigo Díaz de Vivar. Me parece que es muy bonito y nos hace sentir más orgullosos como burgaleses y castellanos".





Un inicio de fiestas a lo grande

Las fiestas, que comenzaron oficialmente el jueves con el pregón de los integrantes del Aparejadores Rugby, campeones de la Copa del Rey de esta temporada, continuarán hasta el próximo miércoles 3 de julio.





La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, fue la encargada de lanzar la bomba anunciadora que marcó el inicio de las festividades, exclamando en directo en COPE burgos: "Alegría, porque la gente tiene tantas ganas de disfrutar y hemos preparado con tanto cariño, tantos actos, que al final lo que queremos es eso, que la gente disfrute, que lo pase bien. Son unos días para el descanso y para el disfrute, así que a ello".





Carlos Sobera, el famoso presentador de televisión con raíces burgalesas, tuvo el honor de lanzar la bota. Nos compartió su entusiasmo por las fiestas y su conexión con la ciudad: "Familia, casa, hogar. De aquí vengo, de aquí vienen mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. Entonces esto es mi casa. Me ha entusiasmado cómo viven la fiesta, el himno, todo me ha parecido maravilloso. Para mí sí, yo por eso vine, además que yo tengo raíces burgalesas y mi familia está acá. Era muy bonito que me lo ofrecieran y en cuanto me lo ofrecieron lo hice encantado y he venido y he disfrutado como un enano".

La programación de las fiestas incluye numerosos eventos y actividades. Esta noche, a las 19.00 horas, en la plaza de Santa Teresa, tendrá lugar la actuación de 'Molan los 90', que ha tenido que ser adelantada por las previsiones meteorológicas. Inicialmente, estaba prevista para las 20.30 horas.

???? Debido a las previsiones meteorológicas, el concierto del escenario céntrico Molan los 90’s se adelanta a las 19.00 horas. — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) June 28, 2024





En este espectáculo van a participar grandes artistas que marcaron el panorama musical de finales del siglo pasado. También se adelantan los espectáculos de los Jardines del Andén 56. A las 19.00 horas actuarán Kami & R de Rumba, Víctor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef, seguidos del rapero Sho-Hai.

??Escenario Excéntrico también adelanta a las 19.00 horas el inicio de las sesiones de este viernes debido a la previsión de lluvia.



?? Se mantiene el horario de la Cabalgata, que partirá a las 21.30 horas de la avenida Derechos Humanos. — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) June 28, 2024





El domingo, uno de los eventos más esperados será el concierto de La Oreja de Van Gogh, a las 12 de la noche en la plaza de Santa Teresa. Además, este año, la cabalgata se realizará en horario nocturno hoy a las 9:00 p.m., iniciando su recorrido en la avenida de los Derechos Humanos y continuando por la calle Vitoria hasta la plaza del Cid.