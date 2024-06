El arzobispo de Burgos excomulga a las diez clarisas de Belorado tras su separación "voluntaria"

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha declarado la excomunión de las diez clarisas de Belorado que en las últimas horas han afirmado haberse “separado voluntariamente” de la Iglesia. Las ya exreligiosas han rechazado comparecer ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos al que habían sido convocadas por no reconocer su autoridad.

Ha sido el propio arzobispo de Burgos, Comisario Pontificio y Representante Legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, quien ha comunicado del Decreto de declaración de excomunión y la Declaración de dimisión (expulsión) “ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma”.

En un comunicado remitido por el Arzobispado de Burgos y al que ha tenido acceso COPE, precisan que son las mismas hermanas las que han mostrado su decisión “libre y personal” de abandonar la Iglesia Católica. La Declaración de excomunión es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una “medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal”. En este sentido, desde señalan que “la Iglesia muestra siempre sus entrañas de misericordia y, como Madre, está dispuesta a acoger a sus hijos que, como el hijo pródigo, confían en la misericordia de Dios y emprenden el camino de vuelta a la casa del Padre”.

Otras ocho hermanas continúan dentro de la comunidad

El Arzobispado de Burgos recuerda que sigue existiendo comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma. Se trata de cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que, aunque en este momento no se encuentran en el monasterio, pertenecen a la comunidad.

“Las hermanas mayores siguen siendo una prioridad en nuestras preocupaciones”, explican desde el Arzobispado de Burgos, de modo que “la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación”.