El Año Jubilar de la Diócesis de Burgos arranca el sábado con la apertura de la Puerta Santa del Perdón

El Año Jubilar de la diócesis de Burgos arranca el próximo sábado, 7 de noviembre, con la apertura de la Puerta Santa del Perdón de la Catedral. Este rito, con el que se inicia la celebración del Año Jubilar que el papa Francisco concedió con motivo de la conmemoración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Seo, sirve como acto de despedida del administrador apostólico de la diócesis, Fidel Herráez.

El Año Jubilar tuvo que retrasarse debido al COVID-19 ya que estaba previsto su comienzo el pasado 20 de julio y, ahora coincide con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana en todas las diócesis de España. Se celebrará durante todo un año (está previsto hasta el 7 de noviembre de 2021) quedando en el centro de este periodo los actos centrales de la conmemoración de los 800 años de la colocación de la primer piedra de la Seo burgalesa.

Los encargados de explicar los detalles de esta celebración fueron el administrador apostólico, Fidel Herráez, y el delegado diocesano de liturgia, Agustín Burgos Asurmendi. Así, señalaron que debido a la emergencia sanitaria actual, la procesión pública que iba a preceder a este acto (desde el cercano monasterio de las Salesas), ha sido sustituida por un itinerario de algunos de los celebrantes desde la Capilla del Santo Cristo, “un gesto muy significativo en este momento”, precisó Burgos Asurmendi, ya que se atribuye a la imagen su intervención milagrosa frente a la peste que asoló Burgos en 1405 y que acabó con la mitad de la población. La peste cesó y el Ayuntamiento hizo voto de acudir corporativamente cada año, en acción de gracias, el día 14 de septiembre, voto que se repitió en 1629 y se sigue cumpliendo en la actualidad.

Además, indicó que ante las limitaciones de aforo establecidas por la normativa vigente, los fieles que no puedan acudir al templo podrán seguir la celebración en directo por Trece TV y por RTVCyL. También los cierres perimetrales en numerosos territorios han afectado a la presencia de algunas de las autoridades eclesiásticas que iban a sumarse a la celebración, si bien se espera la asistencia, entre otros, de los obispos de Santander, Manuel Sánchez; Osma-Soria, Abilio Pérez; Pamplona, Francisco Pérez; Palencia, Manuel Herrero; Vitoria, Juan Carlos Elizalde; y el obispo emérito de Jaén, Ramón del Hoyo; así como los abades de Santo Domingo de Silos, Lorenzo Maté, y San Pedro de Cardeña, Roberto de la Iglesia; y el párroco de Caleruega, el dominico Basilio Cosmen.

Asimismo, Agustín Burgos señaló que en la celebración estarán representados todos los arciprestazgos de la diócesis, que acudirán a la celebración con algunas de las cruces procesionales más populares. A sus porteadores se les entregará simbólicamente la luz para que viaje a cada uno de los territorios e ilumine sus celebraciones en torno a este Año Jubilar, visibilizando la diócesis como una misma comunidad de fieles.

La parte musical de la eucaristía, añadió, cuya programación y ejecución también se ha visto sometida a restricciones por la pandemia, correrá a cargo de la Coral de Cámara Vadillos, en representación de la Federación Coral Burgalesa, y un grupo de la Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBU) bajo la batuta de Pedro Bartolomé Arce. El canónigo José Inocencio Fernández, organista de la Catedral, ha compuesto para esta ocasión una antífona, titulada ‘Yo soy la puerta’. En la eucaristía también sonará el himno del Año Jubilar, compuesto por el burgalés Pedro María de la Iglesia.

Junto a ello, la asociación de floristas y jardineros de Burgos será la encargada de los adornos florales de la Puerta Santa, en una señal de unidad entre los distintos profesionales del mundo de la floristería. Además, a los asistentes a la celebración de apertura del Año Santo, se les entregará una semilla de encina, con el deseo de que puedan plantarlas y puedan brotar por toda la provincia 800 árboles en recuerdo del octavo centenario de la Seo.

Despedida de Fidel Herráez

Ante la celebración del Año Jubilar, el administrador apostólico de la diócesis, Fidel Herráez, que también se despedirá de la diócesis en la eucaristía del próximo sábado, subrayó que el Jubileo “trata de ayudarnos a vivir por dentro este acontecimiento en cuatro aspectos: Dios, nosotros mismos, los demás y la naturaleza de la que formamos parte” porque añadió que “cuando hay un equilibrio entre estas cuatro realidades la persona estará en un bienestar de conjunto, habrá una armonía en su vida”.

“Este Jubileo tiene lugar en una situación muy concreta de la humanidad en general de España, en concreto, por pandemia y la situación de conjunto, y aquí, en nuestra diócesis. Una situación dolorosa y desgarradora que no solamente fue, sino que sigue siendo”, reflexionó. Al tiempo, Herráez señaló que “el Jubileo conlleva la asistencia, el ir directamente a esa Catedral a vivir lo que es el Año Jubilar, pasar por la Puerta Santa”.

“La afluencia de peregrinos también es de imaginar. Por un lado muchos irán a acogerse a la misericordia del señor en el año jubilar a la catedral, pero puede haber una incidencia, es una posibilidad bastante alta, que pueda disminuir esta afluencia por la situación de pandemia”, manifestó.

A pesar de estas limitaciones motivadas por el COVID-19, Herráez auguró que “habrá bastante gente que vendrán a la Catedral y que no vendrían si no fuera por el Año Jubilar”. “Todo esto, el bien que estas personas van a recibir, pero también el bien que la ciudad percibe ya que no solo acude gente de aquí, sino de otras ciudades de España y otros lugares del mundo; y esto, nos vendrá bien a todos también”, apuntó.

Finalmente, deseó que “ojalá que nos ayude a abrirnos, a poner lo mejor de nosotros mismos para que ayudemos a que esto pueda superarse, al menos, lo que está de nuestra parte” y añadió que “sea una manera de querernos unos a los otros y de pedir a Dios que nos ayude”. “Otra de las consideraciones que tiene el Jubileo es acogernos a la misericordia de Dios ya que ahora nos sentimos más vulnerables y más pequeños”, concluyó.