‘Ane’, entre las grandes

“Una película muy atmosférica y con bastante intensidad”, así describe David Pérez Sañudo, ‘Ane’, su primer largometraje como director, guionista y productor, que se estrenó en cines el pasado 16 de octubre, y que desde entonces cosecha grandes críticas, siendo además una de las obras más destacadas de la última edición del 68 Festival de Cine de San Sebastián.

Ambientada en 2009, la película se desarrolla en Euskadi, donde Lide (Patricia López Arnáiz) trabaja como guardia de seguridad en las obras del Tren de Alta Velocidad, un proyecto que está generando críticas y protestas en las calle. Tras una discusión con su hija, regresa un día a casa y se encuentra con que esta ha desaparecido. A partir de este momento, Lide y su exmarido Fernando (Mikel Losada) comienzan la búsqueda de la joven, descubriendo poco a poco todo lo que no conocían sobre ella.

“Creo que es una película bastante atractiva para el público femenino, y ahí es donde hemos puesto toda la carne en el asador”, explica David Pérez Sañudo, que destaca a las protagonistas femeninas de la película como personajes “fuertes y poderosos”, aunque añade que no se trata de una película “netamente intimista”, sino que en ella existe también una “gran complejidad social y mucha movilidad de personajes principales”.

Todo ello, hace que se trate de una obra difícil de clasificar, tal y como señala su director, puesto que está siempre entre el drama y el thriller, pero no termina de decantarse por un género u otro. “Es una película a veces agresiva y violenta, tanto verbal como físicamente. Creo que el espectador puede encontrar muchos elementos atractivos”, subraya.

Buen aterrizaje

La obra, rodada en 2019 ha despertado el interés de la crítica, y desde su llegada a los cines, está siendo muy alabada, tanto por la prensa como por sus espectadores. “De repente no nos lo creemos. Es muy complicado que una película aterrice con tanta fuerza. Ocurre pocas veces, tal vez ni siquiera todo los años”, asegura Pérez Sañudo, quien admite tener un poco de miedo.

“Es todo tan positivo, que de repente uno tiene cierto temor a que venga algo que nos baje de la nube”, dice. Pese a ello, tanto él como su equipo prefieren “saborear” la experiencia, aunque se mantienen expectantes por ver si esto forma parte de su “propia burbuja” o les permitirá alcanzar objetivos mayores.

Asimismo, han sido varias las personas que aseguran que la obra debería estar en la próxima edición de los Goya, destacando especialmente la interpretación de Patricia López Arnáiz. Al respecto, su director recuerda que cuando finalizó la grabación supo que el resultado de la película era “excepcional”, aunque añade que siempre ha sido “muy escéptico con estas cosas”, y prefiere esperar.

“Cuando un director acaba de rodar y se enfrenta al proceso de montaje atraviesas estados de presión, decepción, te desencuentras un poco con la película, te fatigas y cansas de ella, pero al llegar a San Sebastián, me he dado cuenta de que no estaba todo tan mal”, añade, destacando especialmente la construcción del personaje principal y la “valentía” de la película.

Estreno en pandemia

Estrenar una película en plena pandemia del COVID-19 no resulta fácil, aunque Pérez Sañudo se mantiene positivo al respecto y señala que están tratando de “aceptar las cosas como vienen y disfrutar de lo que hay”. Asimismo afirma que aún le sigue sorprendiendo ver el cartel de la película en las marquesinas o los autobuses, orgulloso del trabajo hecho. “Es cierto que ver los datos de taquilla ha sido muy duro, pero vamos a ver si podemos hacer algo más de ruido”, apostilla.

Raíces burgalesas

David Pérez Sañudo es natural de Valle de Mena (Burgos), un “territorio fronterizo” como él lo define de Vitoria y Cantabria. Por esa razón, asegura que para él grabar en el País Vasco ha sido muy sencillo, puesto que lo considera su “hábitat natural”, y agradece mucho el apoyo prestado por las instituciones vascas para la financiación de sus proyectos, y lamenta que no se le haya dado la misma oportunidad en Burgos, pese a haber mantenido varias conversaciones, con el fin de lograr rodar en la provincia una película.

Actualmente se encuentra trabajando en varios proyectos, a esperas de lograr financiación, y recientemente ha estrenado para EiTB la serie ‘Alardea’, con la actriz de ‘La Casa de Papel’, Itziar Ituño, que espera que pueda verse también en las plataformas de streaming.