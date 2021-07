Kravic renueva por el San Pablo Burgos tras una larga lucha

El Hereda San Pablo Burgos y Dejan Kravic han alcanzado un acuerdo para extender el contrato del pívot de cara a la nueva temporada 2021/22 de Liga Endesa acb y de Basketball Champions League (BCL). El jugador serbio-canadiense llegó a la entidad castellana en el mes de julio de 2020 y se convirtió en la referencia bajo el aro de los burgaleses.

Dejan Kravic formó parte del quinteto inicial en 36 de los 38 partidos de Liga Endesa, promediando 10,7 puntos, 4,6 rebotes y 11,3 créditos de valoración por encuentro. Los números fueron similares a los de su aportación en la competición europea, donde anotó 9,9 puntos, capturó 4,4 rebotes y acumuló 13 créditos de valoración media. En la pasada campaña, el pívot alzó los dos títulos de Basketball Champions League y el de la FIBA Intercontinental Cup.





“En Burgos me he sentido valorado y querido”

La renovación del pívot con el cuadro burgalés ha venido motivada porque “Burgos es un lugar en el que me he sentido valorado y querido”. Dejan Kravic ha destacado: “Tuvimos un año muy exitoso en la temporada pasada y me gustaría continuar eso en esta campaña”.

El serbio-canadiense ha hablado de la plantilla que se está confeccionando para el nuevo año de doble competición: “Hasta ahora, sobre el papel, parecemos un equipo fuerte y competitivo. El objetivo es repetir el mismo éxito de la temporada pasada y quizá, esta vez, llegar más lejos en la acb”.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La última campaña, con dos títulos europeos y uno intercontinental, fue extraordinaria, pero Kravic se ha mostrado ambicioso ante la posibilidad de volver a alzar el trofeo de Basketball Champions League, que podría ser su cuarto título de la competición de manera consecutiva: “Un tercer título de BCL para Burgos, y un cuarto para mí, es definitivamente el plan y el objetivo”.

Por último, el jugador ha hablado del retorno de los seguidores del Hereda San Pablo Burgos a la grada: “Sería increíble tener a la afición otra vez con nosotros. Los aficionados de Burgos son muy especiales y espero verles en el Coliseum. Ya han esperado mucho tiempo para volver y ellos pueden ser nuestra arma secreta para un éxito más grande y continuado en esta temporada”.





Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado