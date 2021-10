Real Oviedo y Burgos volvieron a verse las caras en Segunda dos décadas después de la última vez, y lo hicieron en un choque en el que los burgaleses firmaron su primera victoria a domicilio a costa de un Oviedo que se estrelló dos veces contra la madera y que certificó ante los de Julián Calero su primera derrota como locales.









Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La primera clara del partido fue para el Burgos y llegó en un pase en profundidad de Elguezabal a Matos que el carrilero del conjunto visitante estrelló ante un buen Femenías, seguro y rápido en su salida para tapar el palo corto.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No hubo más avisos y a la media hora el Burgos se adelantó tras un centro de Álvaro Rodríguez que Guillermo convirtió en gol con un disparo raso desde el corazón del área, adonde llegó para adelantarse a la marca de Costas y batir a Femenías por su palo largo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La respuesta del Oviedo no llegó hasta la última jugada del partido, con un disparo de Jimmy desde el área que no entra en la portería porque pega de manera desafortunada con un Jirka que buscaba el remate bajo palos y que repele el esférico.



La segunda mitad arrancó con la más clara del Oviedo: una acción a la contra que salió de las botas de Jirka por la derecha y que Borja Sánchez, tras pedir el pase atrás, estrelló contra el travesaño.



Un balón dividido en el área acabó con un penalti señalado gracias al VAR de Matos sobre Jirka, acción que llegó fruto de un pisotón del defensa sobre el extremo eslovaco y que materializó de manera magistral Borja Bastón desde los once metros.

Pocos minutos después fue el propio Bastón quien, a pase de Costas, volvió a estrellar un potente disparo contra la madera de la portería defendida por Alfonso Herrero, pero el tiro del madrileño quedó invalidado por la posición ligeramente adelantada del punta carbayón.



La alegría duró poco en el feudo azul, y es que fue Guillermo quien de nuevo, a balón parado y de cabeza, volvió a adelantar a los burgaleses tras adelantarse a la marca de Borja Bastón en una falta botada por el exoviedista Saúl Berjón.



El Oviedo volvió a estrellarse por tercera vez contra la madera en un disparo de Borja Bastón desde la frontal que, una vez más, volvió a ser repelido por el larguero del conjunto burgalés.



Un balón repelido por la defensa visitante que no alcanza a despejar Dani Calvo desde su posición de último futbolista azul, acabó en el tercer gol de los de Calero tras un uno contra uno que Claudia Medina no falló ante Femenías para sentenciar el encuentro a cinco del final.



Obeng lo intentó en el último suspiro, pero su remate en el área lo sacó bajo los palos Claudio Medina para redondear la faena y certificar los tres puntos de los burgaleses.









Ficha técnica:





1 –. Real Oviedo: Femenías; Lucas (Obeng, m. 79), David Costas, Dani Calvo, Pierre Cornud; Jirka (Pombo, m. 58), Brugma, Jimmy, Borja Sánchez; Joni Montiel (Matheus, m. 58) y Borja Bastón.



3 – . Burgos: Alfonso Herrero; Álvaro, Córdoba, M. Rubio, M. Zabaco, Matos; Elguezabal, Andy Rodríguez (Mumo, m. 82), Saúl Berjón (Ernesto, m. 88); Juanma (Raúl Navarro, m. 76) y Guillermo (Mario Medina, m. 81).



Árbitro: García Verdura, Víctor (Colegio catalán). Amonestó al visitante Rubio (51').



Goles: 0-1, M. 30: Guillermo. 1-1, M. 57: Bastón (p.). 1-2, M. 65: Guillermo. 1-3, M. 85: Claudio Medina



Incidencias: Partido correspondiente a la 11ª jornada de Liga Smartbank disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 7.411 espectadores.