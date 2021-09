Amorebieta - Burgos CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos CF afronta un trascendental partido ante el Amorebieta en los campos de Lezama este sábado a las 16:00 horas, en un encuentro ante un rival directo por la búsqueda de la permanencia entre dos de los equipos recién ascendidos esta temporada.



"El partido más importante de los que hemos disputado esta temporada", señaló Julián Calero ante un Amorebieta del que avisó del peligro ya que ganó "a un equipo de los que tienen que estar arriba" como es el Almería y que tiene "los mismos puntos" que el Burgos.



"Es equipo de nuestra Liga", comentó el técnico que recordó que el equipo no puede "relajarse'' tras la victoria ante Valladolid porque sería "equivocarse" aunque reconoció que esa victoria "tiene que reforzar" pero no "perder el rumbo".









Calero quiso disipar las dudas sembradas en las primeras jornadas de liga y añadió que "en los cuatro partidos disputados" el conjunto blanquinegro ha sido "competitivo".

"Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para puntuar en la categoría, que es mucho porque puntuar en esta liga no es nada fácil", comentó Calero y tratará de hacerlo frente a un equipo que tiene " un ADN propio por su filosofía de juego, igual que todos los equipos vascos, van todos a una".

"No tienen grandes individualidades, como nos pasa a nosotros, pero tienen la fuerza del grupo, son jugadores que creen en esa idea y van a ser un conjunto muy complicado de batir en su casa” apuntó Calero que para este encuentro recupera a tres jugadores que no estuvieron disponibles el pasado domingo como son Grego Sierra que estaba sancionado, Caro que cumplió la llamada cláusula del miedo y Alex Alegría.

El delantero iba a ser titular frente al Valladolid pero se lesionó en el calentamiento aunque ya ha recuperado sensaciones entrenando esta semana.

Quien no estará seguro es Álvaro Rodriguez que descansará frente al Amorebieta debido a una leve lesión en los isquiotibiales que no le ha permitido tener continuidad esta semana de entrenamientos y Juanma doble goleador la jornada anterior es duda por molestias aunque Calero apuntó en la previa que es posible que se pueda contar con él para el partido en Bilbao.





El Amorebieta, a recuperar sensaciones

Iñigo Vélez de Mendizabal, entrenador del Amorebieta, subrayó que a pesar de las "malas sensaciones" que le dejó el partido de la pasada semana en Ibiza está "contento" con el trabajo de sus futbolistas en lo que va de temporada, porque "el equipo tiene claro cuál es el camino".



"No nos gustaron las sensaciones que tuvimos en Ibiza porque sufrimos muchísimo sin balón. Y cuando recuperábamos el balón, por ese sufrimiento, no conseguíamos dar tres pases seguidos. En líneas generales no estuvimos bien", admitió el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Burgos en Lezama.



"Somos conscientes de que tenemos fortalezas, pero también carencias. Que también las teníamos cuando hemos ganado. Pero cuando vienes de unas sensaciones tan malas, incides más en ese tipo de cosas", añadió.









En este sentido, el preparador vitoriano se muestra satisfecho del trabajo y del balance de cuatro puntos tras cuatro jornadas disputadas ya que "poco a poco, la gente nueva, el equipo en general, va cogiendo los nuevos conceptos y también el pulso a la categoría".

Sobre su rival de este sábado, Vélez de Mendizabal destacó que el Burgos "es capaz de ganar a cualquiera, pero también capaz de perder, igual que lo somos todos los demás".

"Que gane al Valladolid es llamativo porque es un equipo de los que tienes que estar ahí arriba. Igual que cuando nosotros ganamos al Almería. No me sorprende que en Segunda división haya esta igualdad y este tipo de resultados", aseveró. El vitoriano considera de especial importancia "hacernos fuertes en Lezama, porque al final es nuestra casa", y "sobre todo vamos a tener a nuestra afición".



"Eso se tiene que notar, tener ese plus de tener a nuestra gente. Pero nosotros tenemos que tener el mismo convencimiento para ganar en casa y fuera", apostilló contrariado por no haber podido ejercitarse esta semana en Lezama.

"Entiendo que el Athletic tiene sus razones. Esta semana no ha podido ser, pero lo ideal sería que pudiésemos entrenar por lo menos un día la semana que juegas en casa", lamentó.





HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la quinta jornada de Segunda División entre el Amorebieta y el Burgos CF se disputará este sábado 11 de septiembre a las 16:00 horas en las instalaciones de Lezama. Será dirigido por el colegiado Alejandro Quintero González.









DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL AMOREBIETA - BURGOS CF

La quinta jornada de La Liga SmartBank entre el Amorebieta y el Burgos CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este sábado 11 de septiembre desde las 15:30h, a través del 837 de onda media, cope.es/burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.









También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar +, Movistar LaLiga y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus.

POSIBLES ALINEACIONES

Burgos CF: Alfonso Herrero, Navarro, Córdoba, Grego Sierra, Fran García, Elgezabal, Andy, Valcarce, Mumo, Saúl Berjón y Alex Alegría.