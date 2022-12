Los ataques de lobo el principal drama de los ganaderos de extensivo abulenses

Pedro que tiene dos explotaciones ganaderas, una de ellas en Navalacruz y la otra en Navalmoral de la Sierra. En este año Pedro ha sufrido cuatro ataques de lobo. A ello hay que sumar seis animales perdidos, posiblemente como consecuencia de también de ataques, pero que no puede certificar y la pérdida de otros seis animales que no han llegado nacer resultado de abortos tras estos ataques. Nos cuenta en Cope Pedro que su caso no es el peor. Asegura tener compañeros que en este año que termina han sufrido entre 12 y 17 ataques. Lamenta Pedro que el daño no es sólo el del animar muerto.





Este ganadero abulense lamenta además que no hay forma de compensar las pérdidas económicas que estos ataques de lobo suponen. Insiste Pedro en que no quiere lobos en sus ganaderías y que son incompatibles con las explotaciones extensivas.





Tampoco comparte Pedro Sansegundo que las compensaciones salgan del bolsillo de todos los ciudadanos para pagar, dice, “el capricho “

de algunos ecologistas”, cuando asegura que “los verdaderos ecologistas son los ganaderos que día a día cuidan de sus animales”.





NUEVA ORDEN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN





La provincia de Ávila es una de las más afectadas de nuestro país por los ataques del lobo. En lo que va de 2022 se han registrado más de 2.100 ataques en explotaciones abulenses, con los millonarios daños económicos que ello supone para los ganaderos.





Precisamente la Junta de Castilla y León está trabajando en una nueva orden para el pago de ayudas compensatorias por estos ataques de lobo que supone “un importante” incremento de estas compensaciones por animal según ha señalado María Ángeles Prieto, procuradora del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En el caso de ataques a ganado bovino, los más frecuentes, estas compensaciones pasarán de 160 euros por animal a 252 euros. Si hablamos de ataques a ganado vacuno, la horquilla de ayudas puede incrementarse entre 520 euros y 1.200 más dependiendo del animal.





Estas compensaciones también se ampliarán para ganado equino, porcino y gallináceas.





La Junta de Castilla y León ya ha entregado el borrador de esta nueva orden a las organizaciones agrarias para que puedan presentar sus alegaciones.