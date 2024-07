Los peligros de bañarse en pantanos y cómo evitarlos

Ir a pasar el día a un pantano, embalse, río o lago, puede ser un buen plan de verano, pero también se puede convertir en una desgracia sino disfrutamos de estos espacios “con cabeza y sentido común”, como ha contado en COPE el capitán Luis Ángel Horga de la Guardia Civil de Ávila.





En tan sólo una semana, en este mes de julio, ha habido dos ahogamientos en la provincia de Ávila, el primero de ellos un joven de 18 años en el embalse de El Burguillo y el segundo otro hombre de 29 años en El Charco de El cura.





Lamenta el capitán Horga que “en ocasiones las personas no ven los riesgos evidentes de estas zonas y se aventuran al agua sin ser conscientes de sus propias posibilidades y luego no son capaces de volver”. Recuerda Horga que “la orografía de las orillas y el fondo son muy variantes debido a los cambios de nivel”. Además es frecuente encontrar remolinos o corrientes. Desde la Guardia Civil insisten en que aunque vayamos a pasar el día en un ambiente distendido y de relajación hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas porque alcohol y zonas de baño no son buenos compañeros.









También en los pantanos o embalses hay que tener extremar la precaución con las colchonetas y los hinchables.





Otro de los peligros que señala el capitán son los saltos desde las rocas. Es Imprescindible conocer la profundidad desde donde nos lanzamos para evitar una lesión medular.





Reconoce Luis Ángel Horga que aunque muchos ahogamientos se producen en personas que no saben nadar, nunca debemos confiarnos aunque seamos buenos nadadores y es que pantanos, embalses, ríos o lagos en ocasiones ofrecen “un efecto de falsa piscina” donde las aguas parecen tranquilas y en calma, pero las corrientes subterráneas nos pueden jugar una mala pasada.

Tanto no saber nadar, como un exceso de confianza en estas zonas pueden suponer un problema sino nos metemos en el agua con responsabilidad y todas las precauciones.