La Junta vacunará el miércoles a los abulenses nacidos en 1958

El 22% de los abulenses ya ha recibido, al menos la primera dosis de la vacuna anti-covid y la vacunación continúa con las personas nacidas en 1958.

El miércoles están llamados a vacunarse las personas que hayan cumplido o que cumplan 63 años y que residan en las Z.B de salud de Ávila, Las Navas, San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Avila Rural y Burgohondo.

En total están citadas unas 1.275 cartillas sanitarias.

También pueden acudir los nacidos en 1956 y 1957 y que no acudieron en su momento. Según los datos de la Junta se han vacunado ya un 70% nacidos en estos años.

El miércoles 21 de abril, en el Hospital Provincial se vacunará a los vecinos de Ávila capital y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de salud de Muñana, Las Navas del Marqués, San Pedro del Arroyo, Burgohondo, Muñico y Ávila rural. Para una mejor organización y evitar aglomeraciones, se ruega a la población acudir en la franja horaria según su mes de nacimiento:

-9:00 a 10:00 horas: enero

-10:00 a 11:00: febrero

-11:00 a 12:00: marzo

-12:00 a 13:00: abril

-13:00 a 14:00: mayo

-14:00 a 15:00: junio

-15:00 a 16:00: julio

-16:00 a 17:00: agosto

-17:00 a 18:00: septiembre

-18:00 a 19:00: octubre

-19:00 a 20:00: noviembre

-20:00 a 21:00: diciembre

Los convocados deberán portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir aquellas personas que se encuentren en aislamiento o cuarentena, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses o aquellos ya vacunados.

En los próximos 10 días 4.000 dosis de pfizer se destinarán a las personas comprendidas entre 70 y 79 años, en este caso serán llamados por su medico de cabecera y se vacunarán en su centro de salud.