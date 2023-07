Héctor Palencia: "El trabajo importante es el que no se ve, no el que da titulares"

El candidato del Partido Popular de Ávila al Congreso de los Diputados, Héctor Palencia, ha visitado este jueves los estudios de Cope Ávila. En plena campaña electoral, cuando los candidatos comprometen proyectos que unas veces se cumplen y otras no, Palencia ha apostado por “ser sincero con los abulenses” y “no generar falsas expectativas” que después no estén en su mano poder llevar a cabo.









El candidato popular ha comprometido, eso sí, “trabajo” y ser “insistente”, además “saber como llamar a las puertas”. Subraya Héctor Palencia que “el trabajo más importante y el que da resultado es él que no se ve y no los titulares”. Por eso considera que de llegar Feijoó a la Moncloa “la clave no es tener o no un ministro abulense, sino saber a qué puertas llamar”.









A la hora de hablar de pactos, Héctor Palencia ha puesto de relieve el ofrecido por Feijoó a Sánchez de que gobierne la lista más votada, rechazado por el presidente del Gobierno. Palencia subraya que el PP quiere “un pacto con los abulenses y los españoles para tener un gobierno monocolor sin bloques, ni bloqueos”, si bien serán los ciudadanos los que decidan este domingo.





