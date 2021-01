Consulta aquí las carreteras afectadas por la nieve en la provincia de Ávila

Actualizado a 10:30h.

Autopistas / Autovías A-50 Ambos Sentidos, Ávila. Nivel Amarillo: Prohibido Camiones y Articulados.

Autopistas / Autovías A-6, Km 110.0 / 137.0 Ambos Sentidos, En Adanero. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno

Autopistas / Autovías Ap-51 km 85.11 / 104.9 Creciente De La Kilometración Amarillo Prohibido Camiones y Articulados

Autopistas / Autovías Av-20 km 0.0 / 9.96 Ambos Sentidos, Mengamuñoz Nevada Amarillo Prohibido Camiones y Articulados

Av-100, km 3.0 / 17.26 Losar Del Barco (El). Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-110 Km 0.0 / 42.0 Ambos Sentidos. Ávila . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-114 km 0.0 / 17.328 Ambos Sentidos. San Pedro Del Arroyo. .Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-120 km 0.0 / 19.0 Ambos Sentidos. Muñana . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-501 km 7.0 / 11.5 Ambos Sentidos. Santa María Del Cubillo . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-502 km 0.0 / 14.0 Ambos Sentidos. Navalperal De Pinares. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-503 km 0.0 / 14.0 Ambos Sentidos. Ávila . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-804 km 1.0 / 44.9 Ambos Sentidos. Ávila . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-900 km 0.0 / 36.0 Ambos Sentidos. Ávila . Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-901 km 0.0 / 29.0 Ambos Sentidos. Villanueva De Ávila. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-902 km 0.0 / 27.0. Burgohondo Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-905 km 1.0 / 35.9 Ambos Sentidos. Hoyocasero Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-913 km 6.0 / 32.0 Ambos Sentidos. Navatalgordo Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-922 km 10.0 / 24.0 Ambos Sentidos. San Esteban Del Valle. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-932 km 4.5 / 27.8 Ambos Sentidos. Puerto De Peñanegra. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Av-941 km 0.0 / 31.0 Ambos Sentidos. San Martín Del Pimpollar. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Cl-505 km 3.0 / 30.0 Ambos Sentidos. Ávila Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

Cl-507 km 14.0 / 28.0 Ambos Sentidos. Hernansancho Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

N-110 km 256.0 / 293.0 Ambos Sentidos. Ávila. Nivel Amarillo Prohibido Camiones y Articulados.

N-110 km 293.7 / 301.0 Ambos Sentidos. Villatoro. Nivel Amarillo Prohibido Camiones y Articulados.

N-110 km 336.0 / 352.4 Ambos Sentidos. Tornavacas Nivel Verde, Transitable con Precaución.

N-403 km 83.0 / 110.0 Tiemblo (El Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

N-403 km 110.0 / 132.0 Ambos Sentidos. La Paramera. Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

N-403 km 140.0 / 177.4 Ambos Sentidos. Ávila Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

N-501 km 0.0 / 48.6 Ambos Sentidos. Ávila. Nivel Amarillo: Prohibido Camiones y Articulados

N-502 km 6.0 / 32.0 Ambos Sentidos. Fresno (El) . Nivel Amarillo: Prohibido Camiones y Articulados

N-502 km 32.0 / 46.8 Ambos Sentidos. Menga . Nivel Amarillo: Prohibido Camiones y Articulados

N-502 km 46.8 / 62.3 Ambos Sentidos, Puerto del Pico Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

N-VI km 99.9 / 110.66 Ambos Sentidos. Maello Nivel Rojo: Transitable Con Precaución, Prohibido Camiones y Articulados, Prohibido Autobuses, Obligatorio Cadenas o Neumáticos de Invierno.

NIVELES DE ALERTA:

Os recordamos lo que significa cada uno de los cuatro niveles de alerta, en forma de colores, que utiliza la Dirección General de Tráfico:

NIVEL VERDE

Es cuando comienza a nevar.

Prohibido pasar de 100 km/h. en Autopistas y Autovías. En el resto de carreteras no se puede superar los 80 km/h.

Los camiones tienen que circular por el carril derecho y no pueden adelantar.

Evitar los puertos de montaña.

NIVEL AMARILLO

La carretera comienza a cubrirse o está parcialmente cubierta de nieve.

Los camiones tienen prohibido circular.

Los turismos y autobuses no deben pasar de 60 km/h.

Evitar las maniobras bruscas.

En las curvas y en los descensos disminuir más la velocidad.

NIVEL ROJO

La carretera está cubierta de nieve.

Se prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses.

Sólo se permite circular con cadenas o neumáticos de invierno a 30 km/h..

No adelantes a un vehículo inmovilizado si no estás totalmente seguro de poder continuar.

NIVEL NEGRO

Hay mucho espesor de nieve en la calzada.

Con este nivel está prohibida la circulación.

Alto riesgo de quedarse inmovilizado.

Si te quedas bloqueado, usa la calefacción y no salgas del vehículo si no hay un refugio.

Para no obstaculizar la vía (por ejemplo al quitanieves), deja el vehículo lo más orillado posible.

CIUDAD DE AVILA EN NIVEL 2 DEL PLAN DE NEVADAS:

El Ayuntamiento de Ávila ha ampliado con medios externos la maquinaria y personal disponibles para hacer frente a las consecuencias de la borrasca Filomena, tras activar el nivel 2 del Plan de Nevadas debido a la evolución de la climatología, según se ha acordado hoy en la reunión de las 7.00 horas del Centro de Coordinación Operativo (CECOP).

De esta manera, a los medios técnicos y humanos del Ayuntamiento de Ávila se suman 30 máquinas y 35 personas para dar servicio a la capital y a los barrios anexionados entre máquinas quitanieves, motoniveladoras, máquinas minicargadoras, mixtas o palas cargadoras.

En total, en estos momentos están trabajando en el Plan de Nevadas 120 personas y más de 50 medios mecánicos.

Asimismo, también se están recargando los 25 iglúes con fundentes distribuidos tanto en la capital abulense como en los barrios anexionados, que ya se han rellenado con 30.000 kilos de salmuera.

El Ayuntamiento de Ávila recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y pide precaución a la población, ante la acumulación de nieve, de más de 15 centímetros, en cornisas, tejados y árboles.

Desde el inicio de este episodio de nieve se han esparcido 158 toneladas de sal.