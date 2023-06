Abuelos y campamentos para ayudar a los padres abulenses a conciliar en verano

Primer día de vacaciones y sin colegio para los más pequeños de la casa. Y es que el verano es sinónimo de descanso, de días y horarios más relajados para todos. Pero claro las vacaciones de los hijos no coinciden con las de los padres y llega también el momento de la temida conciliación, que no siempre es fácil y en más de una ocasión se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para los progenitores.





Muchos padres, tiran de los abuelos, con la tranquilad de dejar a nuestros pequeños con esa figura de referencia. Así cuidan los abuelos abulenses se sus nietos.





Pero no siempre es posible que los abuelos cuiden de sus nietos o son los propios padres los que no quieren cargar a sus progenitores con tan grande responsabilidad. En estas ocasiones no queda más remedio que tirar de los campamentos de verano. Son muchas las ofertas que hay, desde las que ponen sobre la mesa los propios colegios, hasta las empresas privadas. Eso sí todas conllevan un coste económico importante y un desembolso para los padres.





Entre estas posibilidades destaca el VI Campus de verano de Cáritas Diocesana para cualquier familia abulense que desee inscribir a sus hijos. Siete semanas de campus desde la segunda quincena de julio hasta septiembre, destinado a niños de entre 8 y 16 años. Hay talleres, gymkanas, deporte, piscina y sobretodo educación en valores y desintoxicación de algo que es una de los principales caballos de batalla de los padres: las pantallas, lo ha explicado, Quintín García, del área de Infancia, Juventud y Famila de Cáritas.





El precio de este campamento oscila entre los 8 y los 20 euros. E incluso gratuito para familias que lo necesitan.





Cáritas también ha puesto es marcha esta semana su campamento en el albergue de Navaluenga para niños de su programa de Infancia, Juventud y Familia. Un campamento que cumple ya 30 años de vida.





También el Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha un completo programa para facilitar la conciliación de los padres en periodo estival. Esta misma semana ha comenzado el primer Campus de Verano gratuito, que durante estos primeros cinco días de vacaciones dará cobertura a los progenitores.





Pero sin duda el mayor éxito es el de sus campamentos infantiles durante los meses de julio y agosto, por los que este verano van a pasar un millar de niños de entre tres y doce años, como ha explicado a Cope Ávila, Paloma del Nogal, teniente de alcalde de Servicios Sociales.









Los padres pueden apuntar a sus hijos a estos campamentos infantiles por semanas y cuentan con madrugadores desde las ocho de la mañana hasta comedor.





El Consistorio completa su oferta de verano con un campamentos a Valdés para 25 niños de entre 10 y 16 años.





Desde el área de Ludotecas, un verano más llegará a los parques y jardines de la ciudad “La Casita del Parque”, donde los niños pueden participar acompañados de sus padres o abuelos.