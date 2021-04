37 padres denuncian que el Puente de Romanillos excluye a sus hijos por ser de Ecosport

37 padres de niños abulenses de menos de 14 años han emitido un comunicado en el que denuncian que el Club Puente de Romanillos no deja participar a los niños del Club Ecosport en las competiciones que organiza. No descartan acudir a la justicia ordinaria.

En el comunicado aseguran que los menores no han sido inscritos en el Trofeo de Reyes y en el Trofeo de Primavera y temen volver a ser excluidos en la competición de este fin de semana.

En Deportes COPE Ávila hemos hablado con Jesús, el tutor de uno de los menores afectados y ha explicado que recurrirán a la justicia ordinaria si no dejar correr a sus hijos por el mero hecho de pertenecer a otro club, han pedido amparo al Ayuntamiento, a Diputación, a la Junta y a la Federación de Atletismo de Castilla y León. (Escuchar entrevista)

-COMUNICADO DE LOS PADRES:

Los días 3 y 23 de enero (este último por aplazamiento del día 9 inicialmente señalado), por un lado, y los días 10 y 11 de abril de 2021, por otro, se han celebrado en Ávila, respectivamente, el Trofeo Reyes Puente Romanillos y el Trofeo de Primavera, pruebas atléticas oficiales organizadas en dos jornadas por el Club Puente Romanillos de Ávila, incluidas en el calendario provincial de la Delegación Abulense de Atletismo de la Federación de Atletismo de Castilla y León y en las que, según parece es colaborador o patrocinador el Ayuntamiento de Avila.

Por parte del Club Deportivo Ecosport, también de esta ciudad de Ávila, se ha procedido a solicitar la inscripción en debida forma y tiempo de sus atletas que querían competir en dichas pruebas, pero sin embargo los atletas de la categoría Sub-14 y todas las inferiores a ella del Ecosport no han sido inscritos por el Club Puente Romanillos y han sido excluidos de poder participar en dichas pruebas atléticas.

Dicha exclusión se ha producido de plano, sin precisión alguna del motivo de la exclusión, y por tanto es una decisión arbitraria e injustificada del Club Romanillos, pero además es una decisión que consideramos discriminatoria que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de los atletas, en este caso unos inocentes menores de edad, juega injustificadamente con sus sentimientos, ilusiones, expectativas y derechos y les produce un daño moral, social y deportivo irreparable, por lo que es una decisión reiterada frente a la que los padres de dichos menores no podemos permanecer inmóviles.

Resulta además que el Club Puente Romanillos, cuya financiación se nutre en gran medida con fondos, ayudas y subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas de Ávila, privilegia la inscripción de atletas de esas edades llegados de otras provincias y pertenecientes a clubes no abulenses a los que sí se admite la inscripción sobre los del Club abulense Ecosport, lo que no resulta de recibo.

Por ello, por medio de la presente pedimos:

Al Club Puente Romanillos, una disculpa pública por dichos hechos y el daño causado y el compromiso formal de que dicha situación no va a volver a repetirse en el futuro. Al Delegado Provincial de Atletismo de Ávila, que ampare a estos menores afectados, convoque una reunión inmediata, que queda mediante este escrito solicitada, con los padres de los mismos, donde les escuche y les informe de las medidas que a nivel federativo se van a adoptar para que dichos hechos injustificados, injustos y discriminatorios acontecidos en pruebas oficiales incluidas en su calendario y con el logo de la Federación no se vuelvan a repetir y, en caso de que no exista una disculpa pública y un compromiso formal por parte del Club Puente Romanillos para que dichos hechos no se vuelvan a producir, se abran los procedimientos investigadores y sancionadores que sean procedentes contra dicho Club y sus dirigentes. Ya adelantamos que en caso de no accederse a la reunión solicitada, los padres acudiremos a la Federación Autonómica y a la RFEA, cuyo logo aparece también en algunos de los documentos relacionados con dichas competiciones. Al Ayuntamiento de Ávila, la Diputación Provincial de Ávila, la Junta de Castilla y León y la Federación de Atletismo de Castilla y León para que amparen a estos menores y, en caso de no existir una disculpa pública por parte del Club Puente Romanillos y un compromiso formal para que dichos hechos no vuelvan a repetirse, inicien, dentro de sus competencias, los procedimientos investigadores y sancionadores que sean procedentes y, muy especialmente, acuerden no volver a conceder ninguna ayuda, subvención, percepción o concesión de tipo alguno a dicho Club a la vista de los hechos 2 discriminatorios y dañosos expuestos con unos seres inocentes menores de edad a los que todos debemos amparar, proteger y colaborar a su desarrollo y felicidad. Nos reservamos el ejercicio de las acciones judiciales que sean precisas para la defensa de los derechos e intereses de nuestros hijos, la no repetición de los hechos y el daño personal, social y moral causado a los menores y sus familias.

Esperamos que con estas acciones que nos vemos obligados a afrontar logremos que nuestros hijos, atletas menores de edad del Club Ecosport, puedan participar en las competiciones que organice en nuestra ciudad el Club Puente Romanillos y lo hagan en igualdad de condiciones que los procedentes de otros clubs, que se ampare a los niños y que no exista un silencio cómplice por parte de Federación y Administraciones Públicas que deben velar por respetar y fomentar el respeto a los derechos de los niños, y entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación sobre los mismos consagrado en la Declaración Universal de Derechos del Niño, la Constitución Española, la Ley Orgánica de Protección del Menor y demás normativa legal aplicable, no permitiendo que se puedan organizar y desarrollar bajo su amparo, en sus instalaciones y/o con su colaboración o patrocinio actos discriminatorios para estos menores como los que han sufrido nuestro hijos.