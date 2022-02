El 'zasca' de Sandra Sánchez a la UCLM

Sandra Sánchez ha sido, este jueves, una de las estrellas de la gala de entrega de los I Premios de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) al Deporte, celebrada en Toledo.

La “mejor karateca de todos los tiempos” brilló con luz propia, no solo por sus logros deportivos sino porque desde el primer momento de su intervención dejó entrever su calidad personal al pedirle al intérprete de lengua de signos que estaba en la sala, que se acercara a ellapara que le pudiera ver todo el mundo a través de las cámaras. Todo un detalle de quien, a pesar de estar encumbrada en lo más alto del palmarés, sigue siendo la misma persona que ha sido siempre preocupada por los demás.

En un momento de su intervención, Sandra Sánchez recordó que fue alumna de la UCLM y que en una ocasión le coincidió un examen con una competición. La talaverana contó en la gala que tuvo que hablar con su profesor para exponerle el problema, a lo que el tutor le ofreció dos opciones, o se presentaba al examen o se verían en septiembre. La karateca no lo dudó y eligió “que nos veríamos en septiembre”.

Con esta anécdota, Sandra Sánchez no sólo ha puesto en evidencia la situación por la que tienen que pasar los alumnos que compiten sino que le ha servido para reclamar a la Universidad regional una mayor implicación en la continuidad de la vida deportiva a través de proyectos que permitan compaginar deporte y educación y se mostró a favor de utilizar la visibilidad que le otorgan sus éxitos deportivos para reducir la tasa de abandono al llegar a la edad universitaria.

No fue la única situación comprometida por la que pasó el rector de la UCLM, Julián Garde. Su discurso fue un tanto deslavazado y había una razón para ello como contó el propio rector; no leyó el discurso que le había preparado el Vicerrector de Comunicación sino que prefirió improvisar poniendo de manifiesto además que no había leído siquiera el documento que le había elaborado su compañero.