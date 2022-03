San Telesforo se mide con los mejores heladeros en un concurso europeo

La empresa toledanaSan Telesforo, el obrador de mazapán más antiguo de España, ha aprovechado hoy el Día Europeo del Helado Artesano para anunciar que se ha presentado al concurso que organiza la Asociación de Heladeros Artesanos de Europa (ARTGLACE).

En “Herrera en COPE Toledo” hemos hablado con Juanma Albelda, gerente de San Telesforo

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Cada 24 de marzo y promovido por ARTGACE, la federación de asociaciones de heladeros más importante de Europa, celebra la gran jornada consagrada al helado artesano y lanza un concurso europeo y San Telesforo quiere ser el embajador de Toledo en helados también en Europa “Este año nos han propuesto realizar una creación que bajo el nombre de “Dolce Sinfonía” tenemos que utilizar el chocolate, avellanas, ricotta fresca e higos en almíbar de ron”.

Se presentan miles de heladeros europeos con un único y exclusivo helado “y tenemos que enviar un vídeo de 90 segundos explicando nuestra técnica y el helado que presentamos”. Habrá que esperar hasta septiembre para conocer al ganador.

"Tenemos helados de queso manchego y vino con DO la Mancha"









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero no tendremos que esperar tanto para probar ya los nuevos sabores que San Telesforo incorpora para esta nueva temporada. La empresa cuenta con 60-70 helados “en rotación”, aunque la elaboración alcanza hasta 200 diferentes, entre ellos se encuentran helados realizados con ingredientes muy castellanomanchegos “Tenemos un helado de pistacho espectacular, otro realizado con queso manchego D.O con membrillo, hacemos un sorbete de fresa con espumoso de CLM que es fantástico, un sorbete de vino tinto con D.O la Mancha, de azafrán, de pimentón ecológico de Castilla-La Mancha”.

Y tampoco olvidan sus éxitos de pastelería convertidos en helado “Son un clásico desde que comenzamos hacer helados hace siete años, como el helado de mazapán, o de roscón de reyes, helado de turrón, de mantecado, de nuestra milhojas de queso, de tiramisú, de nuestra tarta de queso”.

San Telesforo lleva 216 años realizando pastelería “y queríamos trasladar nuestro sello de personalidad a los helados artesanos y diferenciarnos de los demás”.