Antes de mediados de este siglo, la tierra contará con más de 9.000 millones de bocas humanas que alimentar y no es sencillo que la producción de alimentos pueda aumentar al mismo ritmo. ¿Por qué no comer insectos?, ¿Por qué no comer grillos?.

En la localidad albaceteña de La Roda encontramos la granja de grillos “Origen Farms”, puesta en marcha por tres jóvenes de la localidad aprovechando una ayuda de 120.000 euros del Plan de Incorporación y del Plan de Mejora del gobierno de Castilla-La Mancha. Precisamente esta mañana, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo ha visitado la empresa.

En “Herrera en COPE Castilla-La Mancha” hemos hablado con Francisco José Tebar, uno de los propietarios “La idea surgió hace cuatro años, cuando uno de los socios, Andrés, estuvo estudiando en el extranjero y vio que allí este sector estaba mucho más avanzado y comenzamos con esta nueva andadura”.

"El 90% de la población mundial consume grillos"

Los grillos son fuente de proteína y España es uno de los pocos países donde su consumo no está generalizado “Un 85 o 90% de la población mundial consume grillos. Aquí en España vamos un poco atrasados, pero en el resto de Europa, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia o Finlandia es muy habitual su consumo”.

En estos momentos están exportando a Holanda y a Francia “Los vendemos al por mayor, en kilos y ahora mismo estamos al 70% de la producción, los enviamos a estos países, porque la ley en España no nos permite procesar el producto y con el registro sanitario de estos países europeos lo procesan y ya podemos comercializarlo en España. Con la primera intervención que hemos hecho en la granja, vamos a tener una producción de unas tres toneladas de grillos por ciclo”.

Los grillos necesitan unas condiciones climatológicas muy concretas para su reproducción “Les gusta mucho el calor y les creamos un microclima especial”.

"Algunos dicen que saben a nueces, pero en Asia les dan pienso a base de harina de pescado y el sabor es más fuerte"

Curiosamente, el sabor que tienen los grillos depende de su alimentación “Les damos pienso a base de cereales, también les damos fruta, hortalizas, patatas. De hecho el grillo que se produce en Europa no tiene nada que ver con los que se consumen en Asia. Por ejemplo en Tailandia los suelen alimentar con un pienso hecho a base de harina de pescado y saben distintos”.

Pero ¿A qué saben los grillos? “No tienen apenas sabor, pero están buenos, los deshidratamos y son como un Crunch. Hay gente que dice que saben como a nueces, pero el sabor es insignificante”.

"Se aprovecha todo, quitamos las patas y las alas, con las patas se hacen cosméticos y con el resto estiércol"

Del grillo se aprovecha todo “Nosotros para comercializarlos les quitamos las patas y las antenas y las patas se aprovechan para utilizarlas en cosmética porque tienen mucha quitina e incluso se aprovecha también los restos como estiércol, una parte que estamos investigando ahora”.

"Tienen muchas proteínas, calcio y Omega 3 y nada de grasa"

Sin duda, la alternativa de comer grillos es una buena alternativa de un alimento sano, sin grasa y con muchas proteínas “ Además de proteína tiene Omega 3, calcio y muchos beneficios”.

La Granja “Origen Farms” es uno de los proyectos “Innovadores” que hay en Castilla-La Mancha y en breve van a poner en marcha una nueva granja en una localidad de Zamora.

