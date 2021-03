La puertollanense Mª Luisa Cabañero, protagonista de la campaña en los autobuses de Madrid, se siente abrumada

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA:

La puertollanense, María Luisa Cabañero, primera mujer bombero en España y protagonista de la campaña publicitaria de la empresa gallega de leche Río, asegura que está orgullosa de haber sido elegida para representar el empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo le abruma "soy una persona que le gusta pasar desapercibida y no me gusta que todo el mundo te esté mirando, tiene su parte mala y su parte buena". a María Luisa se le puede ver en la publicidad de los autobuses de la EMT de Madrid bajo el lema ‘Rompe los moldes’.

"En las pruebas de bombero éramos 1.200 y sólo 3 mujeres y haciendo las mismas pruebas entramos dos mujeres en los 135 elegidos"

En un emotivo video que se puede ver pinchando aquí, la manchega nos cuenta las particularidades de ser mujer en una profesión dónde predominan los hombres "Yo me acuerdo que cuando me presenté a la oposición en el año 1986 éramos 1.200 y sólo 3 mujeres y pasamos dos de nosotras entre los 400 elegidos para hacer un curso. Al final nos cogieron a 135 que eran las plazas que había y Rosa, también lo logró, pero al final renunció a la plaza por que no le interesó el destino. Allí demostramos que todos éramos iguales, porque tuvimos que hacer las mismas pruebas".

Durante 29 años ha desempeñado su labor de bombero en el parque de Almadén, luego pasó a Daimiel y después al parque de Ciudad Real, donde continúa trabajando. Con 54 años y 4 hijos asegura que organizándose le ha dado tiempo a todo "Cuando los niños eran pequeños, me iba a entrenar a partir de las 10:00, una vez que los había dejado cenados y acostados".

"Fui la primera persona en cruzar a nado el Estrecho, ida y vuelta y nadie se enteró. Años después lo hizo David Meca y fue una bomba. No lo entiendo"

Pero Maria Luisa no sólo ha destacado por ser la primera mujer bombero, también ha demostrado ser la primera en muchas otros retos, como ser la primera persona en realizar la doble travesía del Estrecho de Gibraltar, sin neopreno, con un tiempo de 10 horas y 58 minutos en septiembre de 1990. A pesar de todo confiesa que no se ha sentido profeta en su tierra "Antes cuando era más jóven y realizaba este tipo de retos me sentía un poco estrella, estrellada. porque no entendía como había hecho un récord guiness, nadando 24 horas en una piscina y apenas se enteraban los de la provincia o cuando hice el Estrecho, ida y vuelta, que fui la primera persona en hacerlo, pues igual y después le dieron mucho bombo a David Meca que lo hizo años después y sin embargo tuvo mucha repercusión. No sé si era por ser de aquí o por ser mujer. Y con el paso del tiempo te das cuenta que da igual y que no merece la pena. Tus logros están ahí y sirven para los que quieran venir detrás".

"Ha logrado campeonatos del mundo y tiene el récord guiness nadando 24 horas en una piscina"

Su gran pasión ha sido la natación, consiguiendo medallas en el Campeonato de España Máster de natación, la medalla de bronce en el mundial, el subcampeonato del Mundo Master, en los 3.000 metros en aguas abiertas, en categoría 45-49, que conseguía el pasado 7 de agosto del 2015, en el décimo sexto mundial de natación disputado en Kazán, capital de la República de Tartaristán. Además de proclamarse campeona de Europa Master en aguas abiertas, de 50 a 54 años, en los europeos celebrados en la ciudad croata de Rijeka, el 11 de septiembre de 2016.

A pesar de todo, no le da ninguna importancia a ser la primera "Lo importante es hacer lo que quieres hacer. Yo no digo a nada que nó, si mañana me preguntan que si quiero irme a hacer el rally del Dakar, también lo voy a aceptar".

"Estamos demostrando que las mujeres podemos hacer de todo. Mis hijas mayores son marino mercante y buzo profesional"

La manchega envía un mensaje a la sociedad y a las mujeres en particular "Estamos demostrando que las mujeres somos capaces de hacer de todo. El ejemplo también está en mis hijas, una es

Y ante la pregunta de si se siente más orgullosa de aparecer en todos los autobuses de Madrid o que la piscina de Puertollano lleve su nombre, Mª Luisa lo tiene claro "Yo creo que el nombre de la piscina siempre se quedará en la ciudad donde nací, aunque con la campaña va a haber mucha gente que conozca mi vida y demuestra que una mujer puede hacer todo, y si no mira mis hijas mayorese, una es marino mercante y la otra es buzo profesional, hasta ahora trabajo de hombres".