Presbicia o vista cansada. Consejos del Colegio de Ópticos-Optometristas de CLM

En este espacio ofrecido por el Colegio de Ópticos-Optometristas en Castilla-La Mancha queremos hablar hoy sobre la Presbicia o Vista Cansada. Contamos, para ello con la presencia de Francisco Díez Núñez, Delegado Del Colegio de Ópticos-Optometristas en Albacete.

- Estas semanas pasadas nos habéis hablado de los defectos refractivos miopía, hipermetropía y astigmatismo y hoy hablamos de uno que vamos a tener todos, la presbicia ¿es así?

"Así es. La presbicia, es un defecto refractivo que hace difícil ver las cosas de cerca y como está relacionada con la edad todos los mayores de 40 años la padecemos de alguna manera".

- ¿Por qué se produce la presbicia?

"En los primeros años de vida, el cristalino (que es una lente que está dentro del ojo) es suave y flexible; cambia su forma fácilmente, lo que permite enfocar objetos cercanos y lejanos. Después de los 40 años de edad, el cristalino se vuelve más rígido. Debido a que no puede cambiar de forma tan fácilmente como antes, actividades como la lectura o ver cosas a corta distancia se vuelven más difíciles. La presbicia es una condición normal de todo ojo (no es una enfermedad) y aumenta inexorablemente según pasan los años".

- Por eso se llama también vista cansado.

"Sí, normalmente a la presbicia o presbiopia se le llama vista cansada. Realmente la sensación al leer es como si estuviéramos cansados, como si lleváramos muchas horas leyendo aunque solo llevemos unos minutos".

- ¿Qué notamos cuando tenemos presbicia?

"Algunas señales que nos pueden hacer sospechar que tenemos presbicia son: fatiga visual, sentirse cansado al realizar una actividad que requiera ver de cerca, puede parecer que las letras se mueven o se hacen dobles, incluso dolor de cabeza después de mirar mucho de cerca…. Uno de los signos más evidentes de la presbicia es la necesidad de alejar lo que se está mirando, con el fin de enfocarlo correctamente. La personas con presbicia necesitan separarse tanto el libro o el móvil que dicen, a modo de chiste, que “no saben si es problema de vista o de brazos cortos”

- ¿Cómo se compensa la vista cansada?

Existen distintas soluciones, para compensar los problemas en visión cercana que provoca la presbicia:

- Gafas, que pueden ser progresivas con las que se ve correctamente a todas las distancias, ocupacionales que permiten ver bien a varias distancias cercanas (ordenador, mesa, lectura), bifocales que permiten ver bien a dos distancias: lejos y cerca (no son recomendables para ordenador) y monofocales o gafas de cerca que sólo sirven para distancia corta.

- Lentes de contacto multifocales. Desde hace muchos años existen lentes de contacto que permiten ver de lejos y de cerca.

Según la edad, la actividad laboral, otras condiciones oculares, los propios intereses visuales o estéticos su óptico-optometrista de confianza ofrecerá y adaptará de forma personalizada, en el establecimiento sanitario de óptica, la solución optométrica que mejor responda a las necesidades del usuario.

- Está la idea de que es malo empezar a usar gafas pronto y que mejor esperar todo lo posible.

"Es uno de los muchos mitos falsos que circulan sobre la salud. La presbicia tiene su proceso natural que va a seguir avanzando se use o no gafa, y no usarla lo único que va a provocar es tener molestias. Seguramente cuesta psicológicamente empezar a usar gafas de cerca porque parece que es cosa de personas mayores, pero es perjudicial retrasar el uso de gafas".

- Todos conocemos a alguien que se compra las gafas de lectura ya hechas en cualquier sitio. ¿Qué confianza nos ofrece este producto?

"Ninguna confianza. No hay que olvidar que las gafas son un producto sanitario de adaptación individualizada. Mi consejo es que este tipo de “gafa-lupa” que se venden en todos sitios no se usen nunca".

"Son muchos los peligros de estas gafas-lupa: tienen una lente de muy baja calidad, tienen los dos ojos con la misma graduación, no respetan los centros visuales, y al no ser adaptadas por el profesional cualificado, sino escogerlas el propio usuario, suelen coger gafas con graduaciones más altas que al aumentar el tamaño de las cosas puede dar la sensación de ver mejor, provocando distintos problemas en los ojo"s.

- Entendido. Ante cualquier molestia de visión de cerca, hay acudir al Óptico-optometrista de confianza y hacer una revisión.