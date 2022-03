Page suspende de forma indefinida el recién aprobado canon del agua

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno deja en suspenso de forma indefinida el conocido como canon del agua incluido en la recientemente aprobada Ley de Agua, aduciendo la situación de inflación actual y recordando que en el resto de comunidades autónomas sí que opera esta tasa.

Esta tasa venía argumentada en el texto legislativo como un canon medioambiental con naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal que venía a gravar el consumo de agua amparándose en la afección al medio que su utilización produce. La recaudación, en principio, serviría para ejecutar inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua en la región y a la mejora de los ecosistemas acuáticos.

El líder del Ejecutivo autonómico ha abundado que la Unión Europea obliga a todas las autonomías a implementar este tipo de tasas, algo que "obviamente ha tenido que regular" Castilla-La Mancha, algo que "a nadie le gusta".

"Nosotros estamos a pie de calle. Hay emergencia en todo el país en precio de servicios básicos y esto nos lleva a plantear una suspensión indefinida del canon y abrir una negociación con la UE para que no se aplique. Está aprobado pero no se va a aplicar, queremos una negociación con Europa y no vamos a contribuir a esa espiral. Vamos a hacer un paréntesis, se va a abrir un debate que cambiará la perspectiva y podemos pensar en anularlo con carácter indefinido", ha explicado.