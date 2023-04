Miguel España, de EMBUTIDOS ESPAÑA, nuevo padrino de MARSODETO

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, se despedía esta tarde como padrino de Marsodeto agradeciendo la valiosa lección de vida que ha recibido de una gran familia que es la que forman todos y cada uno de los y las integrantes de la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo.

Lo hacía en el acto en el que ha dado el relevo al nuevo padrino de la entidad, Miguel España, con unas emotivas y sentidas palabras en las que confesaba que frente al sentimiento de tristeza que suele ir vinculado a las despedidas en este momento le “invadía la inmensa alegría de haber podido formar parte de esta ejemplar y gran familia que componen las asociaciones de la Federación, al asumir una de las responsabilidades más enriquecedoras de mi vida pública”.

Porque “me he llevado una extraordinaria y valiosa lección de vida, lección de trabajo, lección de ganas, lección de superación y normalización. Me ha encantado estar con vosotros y compartir con vosotros la experiencia de ser padrino de MARSODETO, porque me habéis hecho feliz y que sienta honor por haberlo sido”.

Un enorme agradecimiento por haber tenido el honor de ser nombrado padrino, que extendía al hecho de “haber vinculado a vuestro lado a una institución como la Diputación de Toledo, desde la que queremos colaborar y ser agentes activos de causas tan solidarias y tan justas como las que defiende Marsodeto: “Mejorar la vida de personas con discapacidad intelectual y conseguir su plena inclusión social”.

Recordaba Álvaro Gutiérrez que el relevo de padrinazgo coincide con una fecha muy simbólica para la Federación como es el 40 aniversario de la primera Marcha de MARSODETO, seña de identidad de la Federación, con la que “iniciasteis una aventura apasionante con el fin de dar proyección al mundo de la discapacidad intelectual, crear recursos que mejoraran su vida, darles visibilidad y apoyar a sus familias”.

“Este relevo que hacemos hoy–continuaba el presidente- me produce un gran orgullo por ceder el padrinazgo a Miguel España, por muchas razones, como son los valores sociales de su empresa, que inculca tanto a sus trabajadores y trabajadoras como a la sociedad”.

El presidente de la Diputación felicitaba así al nuevo padrino de MARSODETO, a Miguel España, expresando su plena confianza en que “será un magnífico padrino como avala el compromiso social de vuestra empresa, Embutidos España”.

“Y me hace especial ilusión hacerlo en el 40 aniversario de la primera marcha solidaria de MARSODETO, porque han sido 40 años de trabajo, dedicación, esfuerzos, desvelos, sinsabores, alegrías y, sobre todo, avances y conquistas de derechos y oportunidades para vuestros hijos e hijas en un mundo que no se lo pone fácil”.

Y reconociendo que aún “son muchos los retos y objetivos por conseguir para hablar de convivencia y plena inclusión social”, Gutiérrez quería poner en valor las “muchas conquistas alcanzadas en estas cuatro décadas que no solo ha mejorado la vida de personas y familias de MARSODETO, sino de todas las personas con discapacidad”.

El presidente recalcaba su satisfacción porque juntos hayamos avanzado en derechos y sigamos avanzando por el camino de la igualdad y la integración social”.

Terminaba el presidente de la Diputación confesando que “he establecido un vínculo y una unión fuerte con vosotros y vosotras, un lazo y un compromiso que he adquirido con MARSODETO para siempre.

La presidenta de MARSODETO agradecía sinceramente a Álvaro Gutiérrez su año como padrino y que “haya conocido la realidad de vida que los padres con niños y niñas con discapacidad que tenemos en casa, y que ha demostrado una sensibilidad enorme con todas las asociaciones y con la Federación”.

Abogaba Trinidad Escobar por la normalización y recibía al nuevo padrino segura de que también será un año lleno de grandes momentos para MARSODETO y las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.

En el acto de relevo del padrino de MARSODETO intervenían, además del presidente de la Diputación, la presidenta de la Federación o el nuevo padrino, la vicepresidenta de MARSODETO, María Ángeles del Cerro; el director general de discapacidad, Javier Pérez Fernández, una joven representante de APANAS y de todas las asociaciones, Marina Galán; y el hijo de Miguel España, Rubén España, que ha hecho una glosa de la trayectoria del nuevo padrino.

También asistían el director general de Acción Social, Francisco Armenta; el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz, el presidente de honor de MARSODETO, Marcelino Casas; o el alcalde de Torrijos, entre otros asistentes, además de representantes del movimiento asociativo y de las 15 asociaciones integradas en la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo (MARSODETO)