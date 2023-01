Un mes sin Ángel, el niño de 11 años al que buscan en el vertedero de Toledo

A Ángel, de 11 años, y a su primo Fernando, de 17, se les perdió la pista el 10 de diciembre, cuando fueron juntos a un supermercado en Madrid y ya no volvieron a sus casas, y mientras que el cuerpo sin vida del primo de más edad apareció en el vertedero de Toledo el 15 de diciembre, la Policía Nacional continúa la búsqueda del pequeño en ese lugar.



Los dos chicos habían ido juntos al Hiper Usera de General Ricardos de Madrid y no volvieron, aunque las imágenes los situaron en Toledo, en concreto, en la estación de autobuses, en el entorno de un hotel y en un centro comercial.



El 15 de diciembre se halló un cuerpo sin vida en el centro de residuos de Toledo, que da servicio a una población de más de 600.000 personas de 196 localidades de la provincia, y días más tarde se confirmó que era Fernando, cuyo cuerpo no presentaba signos de violencia.



Tras confirmar la identidad del fallecido, se paralizó la actividad en el lugar donde se encontró el cadáver, que es donde se ha centralizado la búsqueda de Ángel, aunque la Policía Nacional mantiene abiertas otras líneas de investigación y el juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario.



LA BÚSQUEDA SE REALIZA EN UNA SUPERFICIE QUE ACUMULA 10.000 TONELADAS DE RESIDUOS



Las tareas de búsqueda se desarrollan en una superficie similar en tamaño a un campo de fútbol que acumula entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos y de la que apenas se ha revisado un treinta por ciento.



En la búsqueda del niño participan efectivos de la Policía Judicial, guías caninos, el Grupo Operativo de Intervención Técnica (GOIT) y la Policía Científica con retroexcavadoras y maquinaria auxiliar.



El portavoz de la familia, Sinaí Giménez, también presidente de la Asociación Sociedad Gitana Española, criticó la tardanza de varios días en iniciar la búsqueda del menor, que arrancó el martes 27 de diciembre aunque se conocía la identidad y los primeros datos de la autopsia de Fernando desde la semana anterior.



La Asociación Sociedad Gitana denuncia que la información que la familia está recibiendo de los investigadores es "bastante opaca" o nula y ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar el caso de Ángel y de la "cierta descoordinación" que, a su juicio, hay entre los cuerpos policiales y administraciones implicadas.



LOS INVESTIGADORES CREEN QUE LA DESAPARICIÓN FUE VOLUNTARIA, PERO LA FAMILIA DISCREPA



La hipótesis principal de los investigadores es una desaparición voluntaria de los dos menores, pero la familia no está de acuerdo y explica que cuando los chicos viajaban de Madrid a Toledo acudían a un domicilio concreto para visitar a la exnovia de Fernando.



La familia ha pedido ampliar la búsqueda del menor por montes, ríos, casas, pozos de la provincia de Toledo y aumentar el número de efectivos, y ha solicitado al juzgado de Toledo que lleva el caso que traslade la investigación a la Brigada Especial de Homicidios, Desaparecidos y Delitos Violentos de la Policía Nacional de Madrid.



CONCENTRACIÓN DE LA FAMILIA PARA PEDIR UNA INVESTIGACIÓN "A FONDO"



Este mismo lunes, representantes de la población gitana, encabezados por la Sociedad Gitana Española, han vuelto a pedir que se amplíe la búsqueda del pequeño Ángel más allá del vertedero de Toledo en una concentración celebrada frente al colegio Honduras del distrito de Villa de Vallecas, donde estudiaba Ángel, y han reclamado que la Policía investigue "a fondo" las causas de la desaparición de ambos primos, así como la muerte de Fernando.



Juan José Cortés, cabeza visible de Sociedad Gitana Española, ha incidido en la necesidad de ampliar los "medios humanos, tecnológicos y materiales" en la búsqueda de Ángel en el vertedero Ecoparque de Toledo.



"Hay que recordar que Ángel sigue desaparecido y hay que encontrarle con vida hasta que se demuestre lo contrario", ha remarcado Cortés, acompañado por Fernando y Ángel, los afligidos padres de ambos primos, así como de numerosos representantes de la población gitana y vecinos de Villa de Vallecas.



Cortés también ha anunciado que en breve enviarán un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que le pedirán que ponga a disposición de la Policía "todos los medios a su alcance, como se ha hecho en otros casos similares".