La Junta pide a transportistas en huelga que "por favor" dejen pasar los camiones de pienso

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a los transportistas en huelga para que se solidaricen con los ganaderos y dejen que los camiones de pienso lleguen a las explotaciones ganaderas y así se pueda alimentar a los animales y evitar la ruina de los ganaderos.



La portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha explicado en una rueda de prensa que desde la Consejería de Agricultura se han organizado ya dos convoyes de 48 camiones de pienso con destino a las explotaciones ganaderas, que están llegando ya que van acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y se está preparando otro convoy para los próximos días.



Pero ha pedido a los transportistas que se están manifestando "por favor, que dejen pasar los vehículos que transportan alimento para el ganado, porque muchas explotaciones ya no pueden dar de comer a los animales".



"Sabemos que no quieren arruinar a los ganaderos. Por favor, déjenles pasar y colaboren para que los animales no tengan que sufrir las consecuencias y la gente más humilde tenga que perder lo que tiene", ha pedido la consejera portavoz a los transportistas en huelga.



Ha añadido que espera que el Gobierno de España acierte en las medidas que ha anunciado para el día 29 y ha afirmado que el diálogo y la interlocución son básicos para resolver conflictos.