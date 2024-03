La historia de Carmen, la única capataz de la Semana Santa de Toledo: “Somos los pies de la Virgen”

Andaluza en Toledo, así se describe en sus redes sociales. Carmen Cantos es malagueña, pero por causas del destino, decidió venir a Toledo, a trabajar y al mismo tiempo vivir. Y lleva aquí unos cinco años.

Periodista de profesión, especializada en organización de eventos y protocolo, es una amante de la Semana Santa. La misma que ha vivido y sigue viviendo tantos años en su tierra, en su pueblo Ardales, en Málaga donde desde niña ha seguido los pasos de su familia. Y que gracias a ese vínculo, ha podido trasladar a tierras toledanas.

Nos contaba que su "Semana Santa son raíces, familia, tradición y futuro. Es el olor que desprende la túnica cuando se plancha, son los nervios de ponerle la capita y el círculo a mi padre, es ir a comprar el cirio la mañana de antes corriendo, es ir a casa de la vecina a que te maquille un poquito, es intentar adecuar los tiempos para salir todos juntos de casa de la mano, he llegar a la Iglesia y abrazarnos con los hermanos. Es la nevera llena de torrijas, natilla, arroz con leche, ensaladilla rusa, tortillita de bacalao y la olla de potaje de garbanzos haciendo chup-chup al fuego".

Para Carmen su Semana Santa es "una cápsula del tiempo que nos concede la vida anualmente para reflexionar sobre cuánto o cómo somos de cristianos, cuánto queremos a los nuestros, y cuánto queremos seguir viviendo la tradición con ellos. Por eso es futuro porque tienes que decidir, si enseñarle eso a los que vendrán después, tu hijo, a tu sobrinos, tus hermanos pequeños…".





Única en Toledo

Carmen es vicepresidenta de la cofradía María Santísima de los Dolores de la Parroquia Santiago el Mayor, esta Virgen pertenece a la cofradía del Jesús Nazareno. Fue la primera cofradía que la acogió al llegar a Toledo.





Por primera vez en la historia de esta Semana Santa toledana, el paso de María Santísima de los Dolores será portado solo por mujeres, una cofradía que estrena la nueva talla restaurada de la Virgen, y que ha conseguido una cuadrilla integrada solo por mujeres. Todo ello gracias al empeño de esta joven, Carmen, que ahora es capataz del paso de la Virgen de los Dolores.

La imagen procesionaba hace años de una forma diferente, "antes las andas donde procesionaba la Virgen de los Dolores eran mucho más pequeñitas, la podían llevar entre cuatro o seis mujeres. Era un vía crucis y se iban turnando, no había una preparación, no había un tallaje, no había un ensayo, era aquella misma noche de Viernes santo a las seis de la mañana, con las señoras que estuvieran por allí, mujeres jóvenes, se metían y se iban turnando, sin más".

Dejó de salir la imagen y ha estado "años sin procesionar" ahora ha costado un poco volver a empezar. Carmen ha estado meses buscando portadoras mujeres que 'arrimaran el hombro' ese día, "yo siempre lo cuento, que iba a hacerme las uñas y a la de las uñas le decía «Oye, tú de espalda vas bien, tú cómo cargas». A la peluquera, allí donde iba a tomar un café, yo veía a una muchacha y decía «Le voy a preguntar». Porque es real, que de hombres teníamos sobrados, pero de mujeres no tantas. Y nos ha costado bastante conformar la cuadrilla, que a día de hoy, estoy muy orgullosa de las veinte que conforman la cuadrilla. Pero se ha formado por uniones, por lazos, han venido a tallarse 14 y esas 14 han visto que necesitábamos y que aquello no gustaba, y han arrastrado: a su cuñada, a su hermana, a su prima, yo a una amiga, el otro en la parroquia, a alguien de su comunidad, y al final, hemos conformado un grupo que se ha hecho, es heterogéneo pero va a una, que al final es lo importante en una cuadrilla que somos los pies de la Virgen, no somos 20 mujeres, somos los pies de la Virgen".

Carmen Cantos: "No somos veinte mujeres, somos los pies de la Virgen"

Nuevo recorrido

Este próximo Sábado de Pasión, será la Estación de Penitencia de la Hermandad. Dará comienzo a las 19.00 horas y partirá desde la Plaza de Santiago del Arrabal. Carmen asegura que "quedan tres días exactos. Estoy un poquito nerviosa, si me tiembla la voz. Es que yo ya vivo con esa emoción".

Salen desde la Iglesia de Santiago el Mayor, en el Arrabal. "Subiremos por la cuesta de Carlos V hasta Zocodover. Enfilaremos la calle La Plata, giramos Alfileritos en la Abadía. Giraremos Nuñez de Arce, bajamos la Calle Carreta, pasamos por delante de la Estrella y cuando lleguemos a la Puerta de Bisagra, el Nazareno saldrá por fuera y entrará desde el Parque de la Vega o desde el Paseo de la Vega hacia adentro y nosotras, le esperaremos dentro. Y ahí será donde sucederá el Santo Encuentro que es por lo que es famosa nuestra cofradía en Toledo".

Lágrimas en los ojos

Solo de contarnos este recorrido y ese encuentro que sucederá en un patio histórico, como es el de Bisagra, a Carmen se le saltan las lágrimas de los ojos. "Yo soy de Málaga, de un pequeño pueblo que se llama Ardales, pero es real que cuando llegué a Toledo hace casi cinco años, busqué la parroquia más cercana, y encontré que Santiago el Mayor, al cruzar la Puerta de Bisagra, que también tiene esa trayectoria, ese ascendente, el cual recogía a los peregrinos y a todo aquel que entraba en Toledo. Por primera vez, era esa parroquia la que acogía y haciendo honor a todos esos siglos de historia de mi parroquia, pues me acogieron a mí, como uno más, me han llegado a dar el honor de ser capataz de la Virgen, de los pies de la Virgen".





Talla

Una imagen que es obra del imaginero Juan Carlos Arango Palacios, una Dolorosa de 1,60 de altura, una imagen de vestir con brazos articulados, tallada en madera de cedro y policromada al óleo. Esta es una de las grandes novedades de esta Semana Santa de Toledo y es recuperar el Santo Encuentro que yo creo que lo estaban esperando todos los toledanos.

"Desde 2018, no tiene lugar un Santo Encuentro hasta este año, por varios motivos, entre ellos la imagen; la talla podía sufrir, incluso se podía quebrar si la procesionábamos, por lo que en los últimos encuentros la Virgen estaba en un altar dentro de la iglesia y el encuentro era Jesús Nazareno entrando a verla. La hermandad sufrió una reorganización muy grande en 2019, entonces estábamos como todavía, a medio paso. Es real que no teníamos, cualquiera de mi hermandad te lo puede decir, no esperábamos que 2024 fuera el año de procesionar a nuestra Santísima Madre de los Dolores, porque no teníamos presupuesto, ni teníamos para un imagenero, ni teníamos incluso el proyecto. Estaba como a largo plazo. Esto es una utopía que se ha hecho realidad. Es un sueño para todos los cofrades, al menos de mi hermandad".





En Carmen se ve la fuerza, esa alegría, esa pasión, por vivir la Semana Santa. Ha hecho que todo lo posible, tanto con Carmen como su cofradía, para sacar el paso de la Virgen de los Dolores. Por eso, este Sábado de Pasión, será esa procesión y ese Encuentro tan esperados por todos. "Yo invito a todos los toledanos a que el sábado nos acompañen en nuestra estación de penitencia, si no pueden toda la tarde o toda la procesión, al menos que se acerquen un ratito a Puerta Bisagra. Que el encuentro sea un éxito".