El gerente de Resto Bar medió en la discusión entre Sandra y su pareja. Después apareció muerta

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA)

En Cope Toledo hemos podido hablar con César, el gerente del Resto Bar Tapas de Val de Santo Domingo, el último lugar donde estuvo Sandra, que aparecía atropellada este jueves a las diez de la noche en una carretera a un kilómetro de Santo Domingo Caudilla.

Horas antes del suceso mantuvieron una fuerte discusión en este bar, acompañados de un amigo.“ Estuvieron a mediodía tomando algo y yo a las cuatro de la tarde terminé el turno y me fui, pero a las ocho y media me llamó mi compañera que acudiera al bar porque había una discusión”.

César intentó hablar con el amigo de la pareja para que se tranquilizaran y se fueran del establecimiento “parece que se calmaron, incluso me pidió perdón por el escándalo y el marido se fue”.

El amigo salió a buscarle y tardaron en volver “ella estaba ya cansada y se marchó andando porque no tenía las llaves del coche. Al rato regresaron el marido y el amigo y me preguntaron por ella, terminaron su cerveza, cogieron las llaves del coche y se fueron”. El matrimonio lleva desde marzo viviendo en la localidad de Alcabón.

"Iban bebidos, el marido se marcho y la mujer se fue, cuando volvió al bar, me preguntó por ella y cogió su coche junto al amigo y se fueron"

No era la primera vez que habían estado en este bar y César ya les conocía “iban bebidos”.

Sobre las diez de la noche, Sandra fue localizada muerta a la altura del kilómetro 1 de la carretera TO-1231, en el término municipal de Santo Domingo Caudilla.

Los servicios sanitarios que se desplazaron al lugar de los hechos advirtieron de la posibilidad de que la mujer, de nacionalidad boliviana, hubiera sido atropellada intencionadamente, por lo que se investiga si se trata de un nuevo caso de violencia machista. César, coincidió con el acusado en el cuartel de la Guardia Civil “me llamó la Guardia Civil para ir a declarar al cuartel y cuando salía, le vi que ya estaba detenido”.

El hombre de 46 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia y tiene antecedentes por violencia machista.

De confirmarse este crimen como violencia machista se trataría de la víctima mortal número 50 en lo que va de 2023.









