La Fundación Astrohita en Toledo construye telescopios a medida para ver el sol sin riesgo

Saben lo que hacen, de hecho los propios miembros de la Fundación Hita fabricaron los telescopios del Observatorio Astronómico de la Hita, ubicado en la Puebla de Almoradiel (Toledo). Desde la pandemia empezaron a venderlos al público y ahora dan un paso más, fabricar telescopios especiales para observar el sol con seguridad.

En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" hablamos con el presidente de la Fundación Astrohita, Faustino Organero "Llevamos 15 años construyendo telescopios normales, hemos ido desarrollando todo el instrumental que tenemos en la Fundación y a partir del 2020 ofrecimos la oportunidad de que cualquier persona los pudieran comprar". El telescopio que han empezado a construir es especial para observar el sol sin peligro. Un telescopio normal concentra la luz sobre el ojo y te lo puede quemar.

La iniciativa no ha surgido por casualidad y es que después de esperar más de un siglo para poder ver en España un eclipse total de sol vamos a tener dos casi seguidos, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 y habrá un eclipse anular el 26 de enero de 2028 "Para estas fechas se espera que vengan a España muchas personas del mundo a hacer los registros". Y con acierto han pensado que podrían ayudar a que todo el mundo tuviera opciones a observar algo tan extraordinario "es una buena idea que ayuntamientos, instituciones, asociaciones e incluso hoteles puedan disponer de uno de estos telescopios para poder observar no solo estos eclipses, sino para observar el sol cada día, sus manchas solares, las zonas brillantes, etc".









Le han llamado "SUNGUN-500-TH, es totalmente transportable y ya han vendido el primero al Centro de Estudios y Física del Cosmos de Aragón en Teruel, y lejos de lo que se pueda pensar está al alcance de muchos bolsillos "se pueden hacer a medida de lo que quiera el cliente, incluso personalizarle. Este primero que hemos vendido al CEFCA cuesta unos 4.600 euros".

Esta Fundación quieren posicionarse como referente en instrumentación astronómica dentro de Castilla-La Mancha "El Complejo Astronómico está en el término municipal de la Puebla de Almoradiel, en plena mancha toledana y la labor que tenemos con esta apuesta tecnológica es contribuir al tejido de I+D y desarrollo tecnológico en CLM, en un área muy especial que es la instrumentación astronómica que no es algo habitual en cuanto industria".

La Fundación Astrohita ha colaborado en la equipación astronómica de Centros tan importantes como el de la Agencia Espacial Europea en el Observatorio La Silla de ESO en Chile para vigilar de cerca los asteroides que podrían representar un riesgo para la Tierra o la instalación en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería.