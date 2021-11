Detenidos en Torrijos una mujer y un hombre de 23 y 26 años por tráfico de drogas

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Delivery, ha detenido una mujer y a un hombre de 23 y 26 años de edad respectivamente, por un delito de tráfico de drogas. Estos delincuentes actuaban principalmente en la localidad toledana de Torrijos donde residían y en localidades aledañas como Gerindote, Burujón y Barcience.

Se ha realizado un registro domiciliario donde se han incautado 641 gramos de cocaína, 401 gramos de marihuana, 7.442 euros, material para la dosificación de los estupefacientes, diversa documentación, material audiovisual, terminales móviles, dos vehículos y un monopatín eléctrico que utilizaban para distribuir la droga, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El pasado mes de octubre, la Guardia Civil de Torrijos detectó un incremento en el menudeo de drogas en esta localidad, principalmente cocaína, por lo que su Equipo de Investigación de esta localidad inició esta operación. La información obtenida llevó a los agentes hasta un matrimonio de nacionalidad colombiana que residía en esta misma población.

La Guardia Civil confirmó que estas dos personas, las cuales no tenían trabajo legalmente conocido y vivían de una forma muy acomodada, no sólo llevaban su actividad ilícita en este municipio, si no que se trasladaban hasta las poblaciones cercanas, como Gerindote, Burujón y Barcience.

Para ello utilizaban dos turismos y un monopatín eléctrico, alternando su uso y realizando distintas maniobras de conducción para verificar si estaban siendo controlados por este Cuerpo policial.

Una vez verificados todos los datos obtenidos durante esta investigación, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial correspondiente una autorización de entrada y registro para su domicilio, el cual se llevó a cabo con la colaboración del Servicio Cinológico con un perro detector de estupefaciente y la Unidad USECIC de la Comandancia.

El can marcó en distintas estancias de esta vivienda, y se encontraron 44 dosis de cocaína dispuesta para su venta, varias rocas de esta misma sustancia escondida en taper y calzado deportivo, tres tarros de cristal con marihuana y básculas de pesaje. Los agentes también hallaron 7.742 euros y numerosa documentación relacionada con esta actividad ilegal.

Con esta intervención, en la que la Guardia Civil incautó un total de 641 gramos de cocaína, 401 gramos de marihuana, una importante cantidad de dinero, dos turismos, el monopatín eléctrico, y detuvo a estas dos personas por un delito de tráfico de drogas, se ha desmantelado un importante punto de venta de cocaína en la comarca de Torrijos.

Los dos detenidos fueron posteriormente puestos a disposición judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrijos