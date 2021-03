Cristina y Conceso, jóvenes con síndrome Down nos hablan de sus respectivos trabajos

La Asociación Down Toledo, junto con el ayuntamiento de la ciudad han participado en el acto oficial celebrado esta mañana en la Plaza del Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este domingo 21 de marzo.

Bajo el lema #QueNadaNosSepare se ha leído un manifiesto y momentos después la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, junto con los jóvenes down, Cristina y Conceso, se han pasado por los estudios de "Herrera en COPE Toledo" para contarnos cómo les va en sus trabajos (Cristina es auxiliar de celador en el Hospital Quirón Salud Toledo y Conceso trabaja en el Centro Especial de Empleo de Down Toledo) y cómo están viviendo esta pandemia..

Laura SánchezCOPE Toledo