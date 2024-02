Un cineasta de Talavera busca su segundo Goya con un documental sobre la catástrofe de los plásticos

Viajar a la aventura, plasmar todo lo que vive en un documental. Es el trabajo diario de Julio Pérez del Campo, es de Talavera de la Reina y es un cineasta de primera.

Entre su palmarés, hay una estatua muy querida ya que fue ganador en 2019 de un premio Goya, al mejor documental junto a Carles Bover Martínez por 'Gaza', un cortometraje que narra la vulneración de derechos humanos sufridos diariamente en la Franja de Gaza, ante un panorama desolador y de posguerra en el que tratan de sobrevivir. Nos cuenta un viaje a través de sus ciudades, sus gentes y también, de alguna manera, de su historia bajo la ocupación de Israel.

Este talaverano no ha parado desde ganar su Goya en 2019, ha visitado países como Kenia, Bangladesh, Indonesia o China.





La Antártida

Julio Pérez nos contaba enCOPE Castilla la Mancha de qué trata su nuevo documental: sobre los plásticos y los microplásticos y sus efectos en todo el mundo.

Y es que, es muy raro encontrar algún producto que no esté envuelto en plásticos, invaden realmente nuestra vida y son altamente contaminantes. Hace horas que Julio ha vuelto de la Antártida, viene de pone en marcha una idea, un documental que surge ya hace casi cuatro años. "Yo en realidad estudié Ciencias Ambientales en su momento, fui muchos años profesor de Biología y bueno, creo que después de hacer muchos documentales del ámbito social, tenía como esa deuda con el ámbito medioambiental. Conocí por casualidad a uno de los científicos más prestigiosos de plásticos a nivel mundial, que es Miguel González Leiter, que me comentó un poco cuál era la problemática que tenía el tema de plásticos e indagando un poco, en las consecuencias que podía tener y en los efectos, pues la verdad es que me lancé un poco a este proyecto porque creo que es una necesidad, que todo el mundo conozca de verdad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras varios países, Julio asegura que "nos quedan algunas grabaciones más, pero bueno, la idea es que podamos ver cuál es todo ese ciclo, ¿no? El plástico desde los países emisores hasta los países receptores. Y como en otros ecosistemas que suponen más prístinos y aislados, como puede ser el caso de la Antártida, pues cuáles son los efectos que está teniendo también en estas zonas".





"Lleno de pellets"

Hay plásticos hasta donde menos lo esperas, "incluso en zonas aisladas, por ejemplo, la Antártida se suponía que era un continente al que no podían llegar los plásticos porque tiene alrededor una corriente que se llama la corriente circumpolar, y está lleno de pellets, que ahora son tan famosos por el caso de lo que ha pasado en Galicia, y de otros muchísimos plásticos que, como van en cantidades inimaginables, a través del aire y del agua, llegan y contaminan toda la zona. La verdad es que ha sido increíble poder ver esa cantidad de plásticos en un lugar que, no olvidemos que es el lugar menos habitado y el último lugar habitado por el ser humano".

En todo su periplo, este cineasta talaverano destaca lo más espantoso que sus ojos han visto "yo creo que lo encontramos en Kenia, porque es el lugar receptor de plásticos y aparte tiene una problemática social muy concreta asociada también a la pobreza y a la cuestión de clase. Allí es donde vimos cómo la gente además se alimentaba a base de poder vender plástico".

Niños y niñas, mujeres que recogían con las manos desnudas plásticos de la basura, entre la fruta podrida, "la verdad es que fue bastante horrible poder ver eso, porque esa es una de las grandes consecuencias que también tiene el plástico, que genera una economía en estos países del tercer mundo, en muchos casos con basura enviada por nosotros".

¿Quién tiene que tomar medidas?

"Yo creo que la solución a este problema, es una solución mucho más integral. Yo creo que tienen que intervenir tanto los gobiernos como empresas, como por supuesto particulares. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir de manera drástica el consumo de plástico. Creo que es una necesidad a la que nos vamos a enfrentar en la próxima década, queramos o no queramos, en cuanto se empiecen a descubrir todas las consecuencias que va a tener sobre nosotros. desde las políticas de reducción de plásticos, que ya se están tomando en muchas partes del mundo".

Quedan algunas grabaciones por hacer, pero este documental podría verse aproximadamente en un año. Según su director, "en un año y algo, si todo va bien, espero que tengamos ya el documental listo para proyectos".